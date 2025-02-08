Искусство или контроль? Что стоит за скандальными выходками Канье Уэста и Бьянки Цензори

Победу Кендрика Ламара и Дрейка, а также победу Бейонсе в номинации „Альбом года“ на недавней церемонии вручения Grammy полностью затмила выходка Уэста и его жены Бьянки Цензори на красной дорожке.

Момент, который затмил все музыкальные достижения, произошел, когда с каменным лицом и в полном облачении Йе навис над 30-летней австралийской моделью, а она сбросила свою большую шубу, чтобы показать облегающий, прозрачный наряд - по сути, обнажив все тело. В тот момент буквально ничего не осталось для воображения.

Интернет пришел в ярость. Одни увидели в этом отсылку к обложке его альбома Vultures, другие сочли, что Йе есть Йе и все это „перфоманс“, а более обеспокоенные пользователи социальных сетей выразили возмущение.

Вот некоторые комментарии в соцсетях:

„Это безумие... Это не высокая мода. Это не мода“

„Если кто-то не дает согласия на то, чтобы увидеть вас обнаженным...., это называется неприличным обнажением и является преступлением. Я никогда не давал согласия на то, чтобы видеть эту женщину обнаженной, и я уверен, что многие люди с детьми тоже не давали такого согласия. Это очень тревожно“

Никаких юридических последствий у этой выходки на Grammy не будет, поскольку ежегодная церемония награждения является частным мероприятием, и никто из участников шоу не обращался в полицию с жалобой.

Йе высказался на сайте X по поводу платья в стиле NSFW („не смотрите на это в офисе“), похвалив свою „умную, талантливую, смелую и горячую“ жену. Он добавил: „Люди спрашивают, как бы отнеслась к этому твоя мама. Вы не знаете мою маму“. Он также защитил этот шаг в серии сторис в Instagram, где поделился скриншотами поисковых трендов Google (с более чем пятью миллионами поисковых запросов на имя Цензори) и подписью „WE BEAT THE GRAMMIES“.