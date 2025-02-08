Искусство или контроль? Что стоит за скандальными выходками Канье Уэста и Бьянки Цензори
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Почему так много людей беспокоятся о Бьянке Цензори и предполагают, что Канье Уэст использует одежду, чтобы контролировать женщин в своей жизни?
Победу Кендрика Ламара и Дрейка, а также победу Бейонсе в номинации „Альбом года“ на недавней церемонии вручения Grammy полностью затмила выходка Уэста и его жены Бьянки Цензори на красной дорожке.
Момент, который затмил все музыкальные достижения, произошел, когда с каменным лицом и в полном облачении Йе навис над 30-летней австралийской моделью, а она сбросила свою большую шубу, чтобы показать облегающий, прозрачный наряд - по сути, обнажив все тело. В тот момент буквально ничего не осталось для воображения.
Интернет пришел в ярость. Одни увидели в этом отсылку к обложке его альбома Vultures, другие сочли, что Йе есть Йе и все это „перфоманс“, а более обеспокоенные пользователи социальных сетей выразили возмущение.
Вот некоторые комментарии в соцсетях:
„Это безумие... Это не высокая мода. Это не мода“
„Если кто-то не дает согласия на то, чтобы увидеть вас обнаженным...., это называется неприличным обнажением и является преступлением. Я никогда не давал согласия на то, чтобы видеть эту женщину обнаженной, и я уверен, что многие люди с детьми тоже не давали такого согласия. Это очень тревожно“
Никаких юридических последствий у этой выходки на Grammy не будет, поскольку ежегодная церемония награждения является частным мероприятием, и никто из участников шоу не обращался в полицию с жалобой.
Йе высказался на сайте X по поводу платья в стиле NSFW („не смотрите на это в офисе“), похвалив свою „умную, талантливую, смелую и горячую“ жену. Он добавил: „Люди спрашивают, как бы отнеслась к этому твоя мама. Вы не знаете мою маму“. Он также защитил этот шаг в серии сторис в Instagram, где поделился скриншотами поисковых трендов Google (с более чем пятью миллионами поисковых запросов на имя Цензори) и подписью „WE BEAT THE GRAMMIES“.
Конечно, ни для кого не секрет, что и Йе, и Цензори используют свои публичные выступления как театральные шоу, подыгрывая папарацци и стремясь к скандальным заявлениям. По сути, это их бренд, и Цензори бесчисленное количество раз фотографировали в откровенных нарядах на публике.
В большинстве случаев это выглядит как отчаянная радикальная тактика, направленная на то, чтобы попасть в заголовки газет; иногда это приводит к правовым последствиям - как в прошлом году в Венеции, где она потерпела фиаско с водным такси, и во Франции, где ей грозило тюремное заключение за шопинг по Парижу в одних только колготках.
Только в прошлом месяце Йе поделился фотографией Цензори на кухне в прозрачном купальнике и черной латексной маске на голове. Это изображение вызвало широкую критику со стороны его подписчиков.
„Твои посты вызывают беспокойство“, - написал один из подписчиков, в то время как другие выразили опасение, что Цензори лишают свободы действий.
Учитывая их прошлые выходки, случай с Grammy становится очевидным, граничащим с банальностью: целью было привлечь к себе внимание. И они выиграли.
Однако произошедшее подтолкнуло к более широкому разговору о том, насколько Йе контролирует выбор одежды своей жены. Эти опасения удвоились, когда скандальный рэпер намекнул, что то самое платье вскоре может быть выставлено на продажу за сотни долларов через его бренд Yeezy. Другой наряд Цензори для вечера Grammy - прозрачный купальник - уже доступен для покупки на сайте Yeezy.
Так что если это просто стремление привлечь к себе внимание, удвоенное как бессовестная рекламная тактика, то к чему вся эта шумиха? Людям должно быть позволено носить все, что они хотят, по принципу „если что показать, то выставляй это напоказ“, и разве критика не должна быть направлена на пуританские взгляды консервативных экспертов, таких как Меган Маккейн, например?
В удаленном сообщении на сайте X, которым поделился Deadline, Маккейн написала: „Он (Уэст) отвратительный, мерзкий кусок мусора, а его жена выглядит как жертва и заложница“.
В конце концов, модели, музыканты и актрисы и раньше носили откровенные наряды. Роуз Макгоуэн в 1998 году пришла на церемонию вручения премии MTV Video Music Awards практически без одежды, а Рианна в 2014 году на церемонии CFDA Awards не оставила ни малейшего шанса воображению - и это только два примера.
В этих случаях смелые модные заявления были восприняты именно так. Конечно, нагота вызвала некоторое недовольство, но многие справедливо расценили их как повод для праздника, показав, что женщины контролируют свое тело и выражают свою сексуальную силу через моду.
Однако загвоздка заключается в том, что контекст имеет огромное значение - ведь ничто не происходит в вакууме.
Смелые модные заявления вызывают дискуссии о контроле над женским телом, но если рассматривать их в контексте, то они по праву могут быть восприняты как тревожные.
У Йе репутация человека, способного контролировать поведение: его бывшие партнерши Ким Кардашьян, Джулия Фокс и Эмбер Роуз рассказывали, как рэпер контролировал их гардеробы. Фокс написала в своих мемуарах Down The Drain, что чувствовала себя „обезьянкой на шоу“, а в одном из эпизодов шоу Keeping Up with the Kardashians было показано, как Канье очистил гардероб Ким на ранних стадиях их отношений.
Подобные инциденты усугубляют предположения о том, что музыкант использует своих партнеров как реквизит, а образ скрытого Йе и практически обнаженной Цензори на красной дорожке Grammy выглядит проблематично с точки зрения гендера и потенциального принуждения.
К этому следует добавить, что Ye имеет долгую историю изменчивого и одиозного поведения.
Будь то антисемитизм, предполагаемое унизительное обращение с сотрудниками и сексуальные домогательства к его бывшей личной помощнице, а также судебный иск за то, что он якобы душил модель - Йе, мягко говоря, проблематичен. Учитывая это, не стоит удивляться, что прозрачное платье Цензори - это тактика привлечения внимания. По сути, некогда отмененная фигура снова доминирует в заголовках, используя тело своей партнерши.
Этому не способствует тот факт, что у Цензори, похоже, нет своего голоса.
Модель не дает интервью, и все, что есть у публики, - это ее откровенные снимки в на странице Instagram Йе и бомбардировка фотоснимками во время церемоний награждения. Молчание Цензори заставляет строить догадки о ее самочувствии. Если она решит хотя бы кратко прокомментировать свое участие в таких выходках, беспокойство может утихнуть.
Пока люди могут только строить догадки о том, как пара стремится привлечь к себе внимание, и о том, что за этим может скрываться, вирусный момент на красной дорожке Grammy также произошел во время еще раннего второго президентского срока Дональда Трампа, в основе политики которого лежит дискриминационная гендерная политика. Опять же, контекст имеет значение.
В конце концов, независимо от того, согласны вы или нет с тем, что рэпер использует свою потенциально токсичную власть над Цензори и что последнюю нужно спасать, ясно одно: Йе явно использует свое господство над заголовками.