Искусство или контроль? Что стоит за скандальными выходками Канье Уэста и Бьянки Цензори

У Йе репутация человека, способного контролировать поведение: его бывшие партнерши Ким Кардашьян, Джулия Фокс и Эмбер Роуз рассказывали, как рэпер контролировал их гардеробы. Фокс написала в своих мемуарах Down The Drain, что чувствовала себя „обезьянкой на шоу“, а в одном из эпизодов шоу Keeping Up with the Kardashians было показано, как Канье очистил гардероб Ким на ранних стадиях их отношений.