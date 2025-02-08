В Таллинне выступит Кристина Орбакайте с музыкальным шоу „The Best“

Готовьтесь к проникновенному исполнению главных хитов, включая „Перелётная птица“, „Опять метель“, „Мой мир“, „Алла будет петь“ и многие другие, которые стали классикой и завоевали сердца миллионов!
Вас ждут не только любимые композиции, но и эксклюзивные премьеры, подарившие непередаваемые эмоции. И, конечно же, неизменно живой звук, который сделает этот музыкальный опыт по-настоящему незабываемым.
Истинная история любви через звуки и мелодии, которая не оставит равнодушным даже искушённого зрителя.
Билеты уже в продаже в Piletilevi.