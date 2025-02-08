В Таллинне выступит Кристина Орбакайте с музыкальным шоу „The Best“

Кристина Орбакайте — российская певица, актриса и телеведущая. Её мать — Алла Пугачёва. С самого детства Кристина находилась в окружении искусства, что повлияло на её дальнейшую карьеру.

Первые шаги в музыке она сделала в юном возрасте, но настоящая популярность пришла в 1989 году, когда она начала сольную карьеру. Её дебютный альбом был встречен с успехом, а песня „Двадцать лет“ принесла Орбакайте первую волну популярности.

Кроме музыки, Кристина проявила себя в кино, снявшись в нескольких фильмах и телевизионных проектах. Она также стала телеведущей, участницей популярных программ. Известна своим ярким и многогранным образом, она выступала как в жанре поп-музыки, так и в более мягких стилях.

Кристина Орбакайте публично не делала явных заявлений о своей позиции по войне в Украине. В отличие от некоторых других российских артистов, она старается избегать откровенных политических высказываний в публичном пространстве. В большинстве случаев она фокусируется на своей музыкальной карьере и личной жизни, и её позиция по такому вопросу остаётся неясной для широкой аудитории.

Артистка отказалась от выступлений в России и сообщила, что пока что уходит с большой сцены в РФ. По словам некоторых СМИ, Орбакайте не хочет выступать в РФ из-за „политической ситуации, отмены и не очень теплого приема на ее родине“.