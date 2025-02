ФОТО | В Таллинне зажгла британская рок-группа Nothing But Thieves

Nothing But Thieves презентовали в Таллинне свой последний концептуальный альбом под названием „Dead Club City“.

Nothing But Thieves удостоились всемирного признания благодаря новаторской смеси хард-рока, ухищрений, которыми пользуются исполнители поп-музыки, и легкого добавления соула. Их свежий альбом „Dead Club City“ рассматривает культуру знаменитостей, социальное отчуждение, межличностные отношения и другие темы на фоне вымышленного города. Благодаря таким хитам, как „Welcome to the DCC“ и „Tomorrow Is Closed“ их концерт обещает быть полным энергичных выступлений, но в то же время не лишенным музыки, заставляющей думать.