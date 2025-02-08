ФОТО | В Таллинне зажгла британская рок-группа Nothing But Thieves

„Dead Club City – это гигантский закрытый клуб, размером с город“, – объясняет концепцию альбома Джо Лэнгридж-Браун, в этот раз взявший на себя ведущую роль в написании текстов. „Мы намеренно оставили неопределенным, что это такое в действительности. Это образ мыслей? Реальное место? Другая планета? Небо? Это все вместе и ничего из перечисленного. Но эта шкала важна“, – продолжает он, – „ведь в этом месте происходят все эти разные истории. Как эти персонажи связаны между собой? Как люди в клубе относятся к тем, кто в него не входит, или наоборот? Может быть, вступив в этот клуб, люди понимают, что это не то, чего они ожидали, и хотят его покинуть? Какова эта отчаянная попытка найти в этом месте что-то новое? Не отчаялись ли они попасть в более высокий класс? Так что речь идет о разных историях, одновременно происходящих в этом городе, и о том, как эти персонажи общаются между собой“.