ФОТО | В Таллинне зажгла британская рок-группа Nothing But Thieves(2)
6 февраля знаменитый британский рок-коллектив Nothing But Thieves дал концерт в Ноблесснере. Последний раз рокеры выступали в Эстонии в 2022 году.
Nothing But Thieves презентовали в Таллинне свой последний концептуальный альбом под названием „Dead Club City“.
Nothing But Thieves удостоились всемирного признания благодаря новаторской смеси хард-рока, ухищрений, которыми пользуются исполнители поп-музыки, и легкого добавления соула. Их свежий альбом „Dead Club City“ рассматривает культуру знаменитостей, социальное отчуждение, межличностные отношения и другие темы на фоне вымышленного города. Благодаря таким хитам, как „Welcome to the DCC“ и „Tomorrow Is Closed“ их концерт обещает быть полным энергичных выступлений, но в то же время не лишенным музыки, заставляющей думать.
В состав группы входят Конор Мейсон (вокалист), Доминик Крейк (гитарист, продюсер), Джо Лэнгридж-Браун (гитарист), Филип Блэйк (бас-гитарист) и Джеймс Прайс (барабанщик). Вместе они создают свежее, но в то же время знакомое звучание, смешивая влияния разных аспектов.
„Dead Club City – это гигантский закрытый клуб, размером с город“, – объясняет концепцию альбома Джо Лэнгридж-Браун, в этот раз взявший на себя ведущую роль в написании текстов. „Мы намеренно оставили неопределенным, что это такое в действительности. Это образ мыслей? Реальное место? Другая планета? Небо? Это все вместе и ничего из перечисленного. Но эта шкала важна“, – продолжает он, – „ведь в этом месте происходят все эти разные истории. Как эти персонажи связаны между собой? Как люди в клубе относятся к тем, кто в него не входит, или наоборот? Может быть, вступив в этот клуб, люди понимают, что это не то, чего они ожидали, и хотят его покинуть? Какова эта отчаянная попытка найти в этом месте что-то новое? Не отчаялись ли они попасть в более высокий класс? Так что речь идет о разных историях, одновременно происходящих в этом городе, и о том, как эти персонажи общаются между собой“.
„Создание такой пластинки сопряжено с определенным риском“, - признает Доминик Крейк. „Концепция может оказаться неверной или просто слабой. И самостоятельная запись тоже может сложиться ужасно!“ – смеется он. „Так что мы должны были собраться и выложиться по максимуму, поскольку у нас не было продюсера. Все мы должны были быть в деле и тщательно все обдумывать. И кажется, этот альбом – воплощение всего того, что мы сейчас представляем собой как коллектив“.