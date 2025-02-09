ВИДЕО | Река в Аргентине окрасилась в кроваво-красный цвет

Уровень воды в реке Саранди, протекающей примерно в десяти километрах от аргентинской столицы, вызвал тревогу у местных жителей, которые давно жалуются на промышленное загрязнение этого района. Несмотря на то, что вблизи реки расположено множество заводов, здесь же расположены многочисленные жилые дома и природный заповедник.

Местные жители сообщили, что вода имеет неприятный запах. Они подозревают, что виновником является расположенный неподалеку кожевенный завод, сообщает местная газета La Verdad.

Министерство охраны окружающей среды провинции Буэнос-Айрес сообщило, что из реки были взяты пробы для определения вещества, из-за которого вода окрасилась в красный цвет. Первоначально министерство заявило, что изменение цвета могло быть вызвано органическими красителями.

„Это ужасно, не нужно быть инспектором, чтобы увидеть, насколько сильно загрязнение, от которого страдает бедная река Саранди“, — сказала местная жительница Мария Дукомльс.

Красная вода — лишь последний из известных случаев загрязнения реки. По словам Дюкомльс, ранее река окрашивалась в синий, зеленый, розовый и фиолетовый цвета. Местная жительница добавила, что в речной воде были также обнаружены жирные пятна, напоминающие нефть.

По данным журналиста AFP, к вечеру четверга цвет воды поблек.