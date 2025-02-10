В Кадриоргском дворце пройдет вечер гламура и роскоши в духе „Великого Гэтсби“

В этом году мы отмечаем 105-летие Художественного музея Эстонии, к которому приурочена выставка „От варежки до Кёлера. Формирование музейной коллекции“. По этому случаю в конце февраля в музее пройдет вечер гламура и роскоши в духе „Великого Гэтсби“. Гостей мероприятия ждут живая джазовая музыка, танцы в стиле свинг, приветственный напиток и изысканные угощения.

Программа мероприятия:

С 19:00 до 20:00 эксперты в области искусства расскажут увлекательные истории избранных экспонатов выставки „От варежки до Кёлера. Формирование музейной коллекции“.

В 20:30 проведение лотереи. Вдохновляясь празднованиями столетней давности, будут разыграны призы: высококачественные репродукции произведений из коллекций Художественного музея Эстонии, ценные книги и сувениры.

С 20:00 до 22:30 настроение и танцы будет создавать трио Никиты Корзуна. Танцоры Empire Show научат движениям фокстрота и свинга. Фотограф сфотографирует желающих в великолепных интерьерах Кадриорга.

Гостей просят соблюдать дресс-код в стиле элегантности и гламура 1920-1930-ых годов.

Стоимость билета - 105 евро.

Купить билет на мероприятие можно ЗДЕСЬ.