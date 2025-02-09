Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Олег Стриженов дебютировал в кино в фильме „Овод“ режиссера Александра Файнциммера в 1955 году. Тогда же Стриженов снялся в фильме „Мексиканец“ Владимира Каплуновского. Среди других его заметных ролей — Говоруха-Отрок в фильме „Сорок первый“, Афанасий Никитин в „Хождении за три моря“, Петр Гринев в „Капитанской дочке“, Петр Чайковский в „Третьей молодости“, князь Волконский в „Звезде пленительного счастья“, Иван Данилов в „Приступить к ликвидации“.