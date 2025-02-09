Топчик
09.02.2025, 21:35

Умер народный артист СССР Олег Стриженов

 
ФОТО: Ekraani kuvatõmmis, Youtube

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщает 9 февраля РИА Новости, ссылаясь на его помощницу, сообщает Meduza.

Олег Стриженов дебютировал в кино в фильме „Овод“ режиссера Александра Файнциммера в 1955 году. Тогда же Стриженов снялся в фильме „Мексиканец“ Владимира Каплуновского. Среди других его заметных ролей — Говоруха-Отрок в фильме „Сорок первый“, Афанасий Никитин в „Хождении за три моря“, Петр Гринев в „Капитанской дочке“, Петр Чайковский в „Третьей молодости“, князь Волконский в „Звезде пленительного счастья“, Иван Данилов в „Приступить к ликвидации“.

Стриженов в разные годы служил в труппах Государственного русского театра драмы в Таллинне, МХАТе, Государственном театре киноактера.

Стриженов в 1964 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1969-м — народного артиста РСФСР, а в 1988-м — народного артиста СССР.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии