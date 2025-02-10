ВИДЕО | Удалил „смерть“ и начал жизнь с чистого лица: Моргенштерн свел тату с лица и стер все публикации в Instagram

С лица артиста исчезнут цифра 666 и шестиконечная звезда — он начал процесс удаления пугающих знаков. Моргенштерн опубликовал видео, на котором ему сводят татуировки лазером. „С чистого листа, с чистого лица“, — подписал ролик 26-летний музыкант. Помимо этого, он удалил все публикации в соцсетях.

Ранее Алишер размышлял о том, что мог заключить сделку с дьяволом. „У меня был такой моментик… Если, конечно, это не ложное воспоминание. В период юношества, лет в 15-16, я прям просил о популярности у дьявола. Было такое. А дальше сами думайте, верить в это или нет. Судя по тому, как я сейчас расплачиваюсь, может, и да“, — делился он.

Музыкант вспоминал, что в тот период его переполняли необычные мысли. „Я понял, что я Бог. Потом я понял: нет, это слишком, я Божий сын, я дьявол во плоти и послан сюда свыше вершить великую миссию. И я начал общаться с Богом. Когда он начинает тебе отвечать, это уже клиника. Мне начали в голову приходить планы по спасению мира. Мне казалось, что мир — симуляция, за мной постоянно наблюдают. Я прятал свой телефон под подушку. Я репетировал речь, которую представлю президентам разных стран. Я в таком состоянии два месяца находился. Самым моим главным проектом было построение государства, я хотел быть королем. Называл себя именами великих царей, написал Конституцию“, — рассказывал он.

Сейчас Моргенштерн проходит лечение в рехабе, борясь с зависимостями. После его эмоционального признания немногие знаменитости выразили поддержку, но, например, Ксения Собчак не осталась в стороне.

„Всегда видела в этом бунтаре то, что может привести к саморазрушению. Мы общались с ним иногда это время, и я очень желаю ему вернуть свою энергию и преодолеть все проблемы. Ведь на сцене он очень круто работает — видела неоднократно. Морген, падения даны как разгон перед взлетом“, — отметила журналистка.