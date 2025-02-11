Культура
11.02.2025, 08:01

На сцене Русского театра проведут расследование военных преступлений: „Нам кажется, что у нас свобода. На самом деле, у нас тоже множество табу“

 
Читка пьесы "Восход богов"
Читка пьесы "Восход богов"
ФОТО: . | Erakogu

Литовский драматург, прозаик и режиссер Мариус Ивашкявичюс не боится сложных тем. Его новая пьеса „Восход богов“, над которой сейчас в Русском театре кропотливо работает Эльмо Нюганен, не просто история о войне. Это попытка через сцену исследовать военные преступления, заглянуть в человеческую природу и показать, как оперативно театр может говорить о самых болезненных и темных темах. Об абсолютно новой и актуальной пьесе читайте в материале Bublik.

Пьеса начинается с историй актрис, которые имели в своей жизни страшный опыт насилия: в детстве, в подростковом возрасте, потом в театре... „После всего этого все постепенно переходит к тотальному насилию, которое происходит сейчас на этой войне, в этой агрессии России в Украине“, – говорит драматург Мариус Ивашкявичюс.

Усталость от войны и необходимость продолжать говорить

„Мне очень страшно, – признается Ивашкявичюс. – Я замечаю усталость от войны. Мы от неё устаём, мы отворачиваемся от неё, мы говорим, что театр всё-таки должен заниматься высокими материями и не лезть в реальность. Но тогда, когда реальность

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии