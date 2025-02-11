На сцене Русского театра проведут расследование военных преступлений: „Нам кажется, что у нас свобода. На самом деле, у нас тоже множество табу“

Литовский драматург, прозаик и режиссер Мариус Ивашкявичюс не боится сложных тем. Его новая пьеса „Восход богов“, над которой сейчас в Русском театре кропотливо работает Эльмо Нюганен, не просто история о войне. Это попытка через сцену исследовать военные преступления, заглянуть в человеческую природу и показать, как оперативно театр может говорить о самых болезненных и темных темах. Об абсолютно новой и актуальной пьесе читайте в материале Bublik.