Откладывала четыре года! Алика Милова наконец решила выполнить обещание, которое дала себе

Певица объясняет, что годами откладывала это дело, обещая друзьям, что обязательно это сделает, но теперь обнадеживающий знак наконец-то появился, пишет Sky.ee.

„Уже хочется маневрировать по улицам Таллинна на „Мерседесе“, - смеется Алика. В рамках сотрудничества она также раздала код скидки своим подписчикам, чтобы все, кто еще ждет знака, могли получить его прямо сейчас.

„Друзья! Кто из вас, как и я, обещали себе получить водительские права, но еще не начали, потому что у них не было мотивации или значка, как и у меня - сегодня я ваш знак!“ - Алика призвала всех двигаться к своей мечте.

Как ранее писал RusDelfi, в прошлом году Алика Милова (22) одержала победу сразу в пяти номинациях Эстонской музыкальной премии: „Артист года“, „Артистка года“, „Альбом года“, „Дебютный альбом года“ и „Песня года“. В этом году число номинаций, где она была представлена, оказалось намного скромнее — она вошла лишь в двадцатку лучших в номинации „Музыкальный клип года“ с совместной с Villemdrillem песней, однако в тройку лидеров они все же не попали.

Новые отношения

В начале мая прошлого года журнал Kroonika писал, что у Алики Миловой появился новый возлюбленный - один из братьев-близнецов Эско, вместе с которым она обнималась на фотографиях в клубе. На данный момент известно, что певица встречается с Раулем Эско, который занимается съемками. Сама Алика мало говорила о новых отношениях. „Мне просто очень повезло, что меня окружают такие талантливые люди и такие хорошие друзья. Я чувствую, что в данный момент нахожусь в гармонии с собой“, - рассказала тогда певица журналу Kroonika.

Братья Эско также воздержались от комментариев. Однако на общем аккаунте братьев в Instagram видно, что Раул и Алика проводят время вместе и совершают совместные поездки.