„Если ты убьешь себя, я сделаю из тебя чучело, и будем общаться в темной комнате“. Эстонский писатель Сассь Хенно отправлял непристойные сообщения несовершеннолетней
Из вынесенного в январе решения суда стало известно, что писатель Сассь Хенно много лет назад неоднократно отправлял непристойные сообщения несовершеннолетней девочке. „Сегодня я могу честно сказать, что в моем нынешнем состоянии разума я бы не стал общаться подобным образом при такой разницей в возрасте“, - признается Хенно. На тот момент писателю было около 34 лет, а девушка была почти на 20 лет его младше.
Блогерка Маллу Марианн Трейманн, она же Маллукас, опубликовала в своем блоге пост о том, как писатель Сассь Хенно (42) подал в суд на девушку, которая разоблачила его общение с ее несовершеннолетней подругой в соцсети Twitter (ныне X). По ее словам, Хенно пытался заставить замолчать девушку, которая разоблачила непристойное общение Хенно с несовершеннолетней. Из постановления суда ясно, что Хенно действительно обменивался непристойными сообщениями с несовершеннолетней девушкой.