„Если ты убьешь себя, я сделаю из тебя чучело, и будем общаться в темной комнате“. Эстонский писатель Сассь Хенно отправлял непристойные сообщения несовершеннолетней

Из вынесенного в январе решения суда стало известно, что писатель Сассь Хенно много лет назад неоднократно отправлял непристойные сообщения несовершеннолетней девочке. „Сегодня я могу честно сказать, что в моем нынешнем состоянии разума я бы не стал общаться подобным образом при такой разницей в возрасте“, - признается Хенно. На тот момент писателю было около 34 лет, а девушка была почти на 20 лет его младше.