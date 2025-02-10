Дима Зицер открывает в Таллинне новую частную школу без оценок и домашних заданий

Идея создания собственной школы обсуждалась давно, однако, по словам Зицера, для реализации подобного проекта мало концепции и финансов — важны команда профессионалов, подходящее пространство и поддержка родителей. В Таллинне все эти условия совпали, что и позволило приступить к воплощению идеи.

Директором OMA ERAKOOL станет Валентина Паас, педагог с многолетним опытом, которая, как отметил Зицер, «верит в систему и умеет ее блистательно реализовывать». В команду также вошли сам Дима Зицер и его супруга Наташа Зицер.

OMA ERAKOOL примет учеников в возрасте от 6 до 12 лет уже в ближайшем учебном году. В скором времени будет запущен сайт школы, но организаторы призывают обращаться к ним напрямую за любой информацией и поддержкой.