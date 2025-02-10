Дима Зицер открывает в Таллинне новую частную школу без оценок и домашних заданий(8)
Известный педагог и популяризатор неформального образования Дима Зицер объявил об открытии новой школы в Таллинне — OMA ERAKOOL. Это учебное заведение будет работать по принципам неформального образования: без оценок и домашних заданий, с выборными уроками, парламентом, а также мультиязычной и мультикультурной средой.
Идея создания собственной школы обсуждалась давно, однако, по словам Зицера, для реализации подобного проекта мало концепции и финансов — важны команда профессионалов, подходящее пространство и поддержка родителей. В Таллинне все эти условия совпали, что и позволило приступить к воплощению идеи.
Директором OMA ERAKOOL станет Валентина Паас, педагог с многолетним опытом, которая, как отметил Зицер, «верит в систему и умеет ее блистательно реализовывать». В команду также вошли сам Дима Зицер и его супруга Наташа Зицер.
OMA ERAKOOL примет учеников в возрасте от 6 до 12 лет уже в ближайшем учебном году. В скором времени будет запущен сайт школы, но организаторы призывают обращаться к ним напрямую за любой информацией и поддержкой.