Рвущийся на „Евровидение“ Томми Кэш: кофе объединяет людей по всему миру - надеюсь, моя песня сделает то же самое

15 февраля состоится финал Eesti Laul, где Кэш поборется за возможность представлять Эстонию на „Евровидении“. По словам музыканта, он пришел на Eesti Laul совершенно естественным путем, поскольку знаком как с Käärijä, представлявшем Финляндию в 2023 году, так и с Йостом Клейном, который представлял Нидерланды в 2024 году: „Мне никогда не приходило в голову, что я мог бы этим заняться, но так случилось“, – пишет RusERR.

Его конкурсная песня „Espresso Macchiato“ тоже родилась, по его словам, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он.

На Eesti Laul – и, если представится возможность, на „Евровидении“ – он хочет показать, кто такой Томми Кэш на самом деле. „Евровидение – это совершенно отдельная вселенная, там совершенно другая публика, другие фанаты, другие люди“, – сказал он.

Сейчас Кэш слушает других артистов очень мало, потому что хочет сосредоточиться только на собственной работе. „Томми Кэш никогда не был частью той сцены, которая его окружает. Томми всегда был как бы отдельно. Именно поэтому мы стараемся оставаться в своем пузыре и быть обособленными“, – заключил музыкант.

Как ранее писал Delfi, финал конкурса Eesti Laul 2025 состоится уже на этой неделе, 15 февраля. Несмотря на то, что это одно из самых важных музыкальных событий в стране, которое определит представителя Эстонии на „Евровидении“, можно сказать, что результат уже известен.

Рейтинг букмекерских контор не оставляет никакой интриги: уже давно сделавший уже себе имя за рубежом эстонский рэпер Томми Кэш прочно удерживает первое место. Согласно данным на 4 февраля, шансы рэпера на победу оцениваются в целых 65%. Тем временем у Анта, занимающего в таблице второе место, шансы на победу составляют всего 7%.

Если сравнить статистику таблиц прошлых лет, то можно предсказать, что на следующей неделе Эстонию ждет один из самых скучных финалов Eesti Laul в плане результатов.