„За ночь с Настей предлагали остров“: Потап дал интервью Юрию Дудю и рассказал, соглашалась ли Каменских на интим с поклонниками

По его словам, когда она была на пике популярности и периодически снималась для глянцевых журналов в нижнем белье, ей поступали предложения интимного характера.

„За ночь с Настей предлагали остров, Rolls-Royce, бриллианты, 150 тысяч долларов. Ко мне подходили и спрашивали: „Это твоя телка?“ Я говорил, что нет. А они: „С кем поговорить?“ Я отвечал, что ни с кем“, - отметил Потап.

Он добавил, что Каменских в этом плане очень жесткая, она могла швырнуть букет в человека, который делал ей неприемлемые предложения. Поэтому Потапу приходилось разбираться с ними.

Продюсер добавил, что были персонажи достаточно опасные, которые приходили выяснять отношения даже с оружием.

„Мне хватило таланта и мудрости оставить это все на словах. Это очень сложно“, - добавил продюсер.

Он уточнил, что такие ситуации возникали еще до того, как они с Каменских официально объявили о свадьбе. После этого поклонники артистки утихомирились.

Главные цитаты из интервью:

„Если бы я делал это интервью для имиджа — я бы сказал, что не понимаю твоего языка“

„В Киеве с Залужным у меня состоялся отцовский диалог. Он пожал мне руку и сказал: „Помогайте фронту всем, чем можете“. Я делаю это через профессию“

„У меня нет пиар-менеджера, который записывает все мои донаты и делает за меня пресс-релиз“

„Благотворительность — как почистить зубы перед сном. Тебя либо научили этому в детстве, либо не научили“

„Накануне пандемии за выступление в американском туре Рики Мартина и Бекки Джи в качестве артистов на разогреве нам с Настей предлагали 10 миллионов долларов“

„Я держу свое обещание. Я не пишу песни на русском языке. Я могу дать тебе интервью, я могу ответить для твоей аудитории, показать украинскую позицию. Но я запретил себе писать на русском“

„Я не считаю, что песни „Потапа и Насти“ — это что-то вечное, но это поднимает настроение. Это точно эмоция, заключенная в формат“