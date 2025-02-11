„За ночь с Настей предлагали остров“: Потап дал интервью Юрию Дудю и рассказал, соглашалась ли Каменских на интим с поклонниками
Украинский продюсер и музыкант Потап в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал, что мужчины неоднократно предлагали Насте Каменских провести с ними время.
По его словам, когда она была на пике популярности и периодически снималась для глянцевых журналов в нижнем белье, ей поступали предложения интимного характера.
„За ночь с Настей предлагали остров, Rolls-Royce, бриллианты, 150 тысяч долларов. Ко мне подходили и спрашивали: „Это твоя телка?“ Я говорил, что нет. А они: „С кем поговорить?“ Я отвечал, что ни с кем“, - отметил Потап.
Он добавил, что Каменских в этом плане очень жесткая, она могла швырнуть букет в человека, который делал ей неприемлемые предложения. Поэтому Потапу приходилось разбираться с ними.
Продюсер добавил, что были персонажи достаточно опасные, которые приходили выяснять отношения даже с оружием.
„Мне хватило таланта и мудрости оставить это все на словах. Это очень сложно“, - добавил продюсер.
Он уточнил, что такие ситуации возникали еще до того, как они с Каменских официально объявили о свадьбе. После этого поклонники артистки утихомирились.
Главные цитаты из интервью:
„Если бы я делал это интервью для имиджа — я бы сказал, что не понимаю твоего языка“
„В Киеве с Залужным у меня состоялся отцовский диалог. Он пожал мне руку и сказал: „Помогайте фронту всем, чем можете“. Я делаю это через профессию“
„У меня нет пиар-менеджера, который записывает все мои донаты и делает за меня пресс-релиз“
„Благотворительность — как почистить зубы перед сном. Тебя либо научили этому в детстве, либо не научили“
„Накануне пандемии за выступление в американском туре Рики Мартина и Бекки Джи в качестве артистов на разогреве нам с Настей предлагали 10 миллионов долларов“
„Я держу свое обещание. Я не пишу песни на русском языке. Я могу дать тебе интервью, я могу ответить для твоей аудитории, показать украинскую позицию. Но я запретил себе писать на русском“
„Я не считаю, что песни „Потапа и Насти“ — это что-то вечное, но это поднимает настроение. Это точно эмоция, заключенная в формат“
„Я узнал о смерти Анастасии Заворотнюк, когда увидел в прессе якобы „свой“ пост с хейтом и желчью в её адрес. Это фейк. И это яркий пример российской пропаганды“ „Я горжусь не всеми своими поступками, как и песнями. К примеру, песня „Волонтер“. Написать что-то веселое о них меня попросили сами волонтеры, которые занимались отстройкой домов в Украине. Я искренне написал, как умел. Перегнул палку. Понял,что это кринж только тогда, когда песня вышла. Получил, и по делу. Это мой урок. Я попросил прощения и сейчас вновь его прошу“
„Шутка о снятии штанов на премии „RU.TV“ в 2014 изначально была адресована Ани Лорак и Таисии Повалий, которые сидели в зале. Все понимали, что они по-настоящему и давно „сняли штаны“ перед режимом, и вживую эта ирония очень читалась, люди смеялись. Но в телевизионной версии, вырванной из контекста, оказалось непонятной. Да и шутку я недожал. Просил, прошу и буду продолжать просить прощения за это. Был неправ“
„В конце одного из клипов группы „Время и Стекло“ должна была быть фраза „Все люди как люди, а я — Суперзвезда“. Тогда она уже принадлежала Лободе. И нам не разрешили её использовать. Выгоднее оказалось всё переделать, чем рисковать альбомом, который могли просто снести“
„Я отказываюсь выступать на общих концертах с артистами-молчунами, которые не высказали свою позицию. Молчишь — значит поддерживаешь Россию“
„Я пишу книгу“
„Кто не рискует — тот не любит свое дело. Важно не сомневаться и идти своим путем. И когда вы добьетесь — поддержат и те, кто крутил пальцем у виска. Идеальный пример этому — Дональд Трамп“
„Мой новый проект Slavic Balagan — это пересечение западноевропейского карнавала и восточноевропейского балагана. Даже если это будет кринжово — это эксперимент.
Герой должен был пасть в самый низ, чтобы дать себе пинок под зад. Для того, чтобы за ним было интересно наблюдать“
**“Мне бы очень хотелось, чтобы Россия выполнила 3 пункта по отношению к Украине.
1. Признала свою вину, а лучше покаялась
2. Вернула все территории Украине
3. Выплачивала долго-долго репарации
И, может, тогда, по прошествии многих лет, это будет нормальное соседство. Не
братское, не дружба. Об этом даже речи не идет в моем понимании“**
„Я ж не приехал в Украину зарабатывать. Я там родился, там моя семья, там мой ребенок учится, там мой род. И всё, что я делаю сейчас за границей, — это делается для Украины“
„Я готов все свои знания, весь свой нетворкинг, все свои деньги вложить в развитие украинского шоу-бизнеса“
„Это мой любимый украинский солов’їний хейт. Это мои меня хают. Пусть хают. Мы себе разберемся и услышим друг друга“
„Мы с Настей вместе, смотрим в одну сторону и не собираемся разводиться. Хотим детей, я хочу четверых. Детки — самая большая мотивация и смысл“