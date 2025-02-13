Британский Музей науки обвинил Lego в пропаганде гетеросексуальности

Экскурсия Seeing Things Queerly, что можно перевести как „Странное видение“ или „Гомосексуальное видение“, разработана британским Музеем науки в рамках кампании Gender and Sexuality Network еще в 2022 году. Она посвящена небинарности, гендерным стереотипам, а также генетическим исследованиям пола: посетителям предлагается рассмотреть разные экспонаты, так или иначе относящиеся к этой теме.

В заявлении музея говорится, что кирпичики Lego могут восприниматься как „мужские“ и „женские“ — на одних блоках есть выступы, а на других — углубления, а их стыковка похожа на „гетеросексуальное спаривание“ по аналогии с разъемами „мама“ и „папа“. По словам руководства музея, это „пример применения гетеронормативного языка к темам, не связанным с гендером, сексом и репродукцией“, и внушает любителем конструктора, что нормой является только секс между мужчиной и женщиной, а все остальное — отклонения, необычность. Соответственно, в итоге формируется некое правило, которому нужно следовать и принимать как должное.

Эти заявления вызвали резкую критику со стороны правозащитной организации Sex Matters. Ее представитель назвала это исследование абсурдным и смехотворным и подчеркнула, что детям, играющим с Lego, не нужно объяснять такие концепции, да и вообще они вряд ли об этом задумываются. Руководство музея, в свою очередь, заявило, что их экскурсия опциональна, а Lego — лишь один из экспонатов на маршруте.