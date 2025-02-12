В Таллиннском ботаническом саду открывается новая выставка Навитроллы „Волшебные растения Волшебной страны“

Выставка включает 12 произведений, на которых изображены волшебные растения. Наименования главных персонажей представлены как на выруском диалекте, так и на эстонском языке. Например, среди волшебных растений можно встретить такие удивительные экземпляры, как Kõnõlõja kõiv (Говорящий берёза), Meil hallõ um lill jah (Лилия меланхолии) и, в честь февраля и Дня Республики, Priiusõtäht (Звезда Свободы).

Навитролла черпал вдохновение для своей выставки в красотах национального парка Карула. „Много лет назад я посетил национальный парк Карула. Необъяснимое чувство тогда подсказало мне, что это мое место. Несколько лет спустя я стал владельцем участка земли и заброшенного дома, затерянного среди леса. Все там же. Природа национального парка Карула пробудила во мне новые чувства в нескольких отношениях. Бродя по окрестностям, я наткнулся на необычные растения. Я никогда не встречал таких растений и не слышал о них. Природа здесь кишит волшебными растениями!“, – так описывает Навитролла процесс создания своих новых произведений. „Мысль создать небольшой каталог и выставку этих растений преследовала меня уже около двадцати лет. Для первой выставки Волшебной страны я выбрал самые яркие и величественные экземпляры“, – объясняет он.

На период выставки Таллиннский ботанический сад станет Волшебной страной. На главной площади Пальмового дома будет поднят флаг Волшебной страны.

Навитролла – эстонский художник, широко известный своим уникальным стилем живописи, который сочетает примитивистские и сюрреалистические элементы. Помимо живописи, в творчестве Навитроллы за десятилетия появились серии графических работ, выполненных в технике сухой иглы и литографии, а также скульптуры, созданные в более поздний период. Художник называет свое творчество „навиизмом“.

Пальмовый дом Таллиннского ботанического сада открыт в зимний сезон с 11:00 до 16:00, кроме среды, когда он работает с 11:00 до 19:00.

Таллиннский ботанический сад – это созданное в 1961 году научное, образовательное и культурное учреждение, где занимаются охраной и популяризацией царства растений. Он расположен на участке площадью 40 га в долине реки Пирита, на его открытой территории и в оранжереях произрастает около 8500 видов растений. Миссия Таллиннского ботанического сада – сохранять, развивать и экспонировать богатые коллекции растений и гербарии, а также вести научно-просветительскую работу по сохранению и повышению биоразнообразия. Таллиннский ботанический сад стремится продвигать современный экологически осознанный образ мышления, а также экологичный садовый и ландшафтный дизайн.