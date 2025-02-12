В Таллиннском ботаническом саду открывается новая выставка Навитроллы „Волшебные растения Волшебной страны“
С 12 февраля по 31 марта в Пальмовом доме Таллиннского ботанического сада будет проходить выставка картин Навитроллы „Волшебные растения Волшебной страны“, созданная специально для этого уникального места.
Выставка включает 12 произведений, на которых изображены волшебные растения. Наименования главных персонажей представлены как на выруском диалекте, так и на эстонском языке. Например, среди волшебных растений можно встретить такие удивительные экземпляры, как Kõnõlõja kõiv (Говорящий берёза), Meil hallõ um lill jah (Лилия меланхолии) и, в честь февраля и Дня Республики, Priiusõtäht (Звезда Свободы).
Навитролла черпал вдохновение для своей выставки в красотах национального парка Карула. „Много лет назад я посетил национальный парк Карула. Необъяснимое чувство тогда подсказало мне, что это мое место. Несколько лет спустя я стал владельцем участка земли и заброшенного дома, затерянного среди леса. Все там же. Природа национального парка Карула пробудила во мне новые чувства в нескольких отношениях. Бродя по окрестностям, я наткнулся на необычные растения. Я никогда не встречал таких растений и не слышал о них. Природа здесь кишит волшебными растениями!“, – так описывает Навитролла процесс создания своих новых произведений. „Мысль создать небольшой каталог и выставку этих растений преследовала меня уже около двадцати лет. Для первой выставки Волшебной страны я выбрал самые яркие и величественные экземпляры“, – объясняет он.
На период выставки Таллиннский ботанический сад станет Волшебной страной. На главной площади Пальмового дома будет поднят флаг Волшебной страны.
Навитролла – эстонский художник, широко известный своим уникальным стилем живописи, который сочетает примитивистские и сюрреалистические элементы. Помимо живописи, в творчестве Навитроллы за десятилетия появились серии графических работ, выполненных в технике сухой иглы и литографии, а также скульптуры, созданные в более поздний период. Художник называет свое творчество „навиизмом“.
Пальмовый дом Таллиннского ботанического сада открыт в зимний сезон с 11:00 до 16:00, кроме среды, когда он работает с 11:00 до 19:00.
Таллиннский ботанический сад – это созданное в 1961 году научное, образовательное и культурное учреждение, где занимаются охраной и популяризацией царства растений. Он расположен на участке площадью 40 га в долине реки Пирита, на его открытой территории и в оранжереях произрастает около 8500 видов растений. Миссия Таллиннского ботанического сада – сохранять, развивать и экспонировать богатые коллекции растений и гербарии, а также вести научно-просветительскую работу по сохранению и повышению биоразнообразия. Таллиннский ботанический сад стремится продвигать современный экологически осознанный образ мышления, а также экологичный садовый и ландшафтный дизайн.