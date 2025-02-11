Представитель Канье Уэста ответил, кто заставляет Бьянку Цензори откровенно одеваться

Представитель Канье Уэста и Бьянки Цензори отрицает предположение о том, что рэпер контролировал свою жену и даже физически издевался над ней. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Пресс-секретарь эпатажной четы Майло Яннопулос опроверг домыслы о том, что бывший муж Ким Кардашьян физически и эмоционально жестоко обращался со своей женой, сказав, что „рассказ об „избитой Бьянке“ является истеричным и абсурдным“.

Это заявление было сделано после того, как Канье Уэст выдал серию скандальных твитов. Среди них признание того, что рэпер „бил женщин раньше“; и защита избиения Шоном „Дидди“ Комбсом бывшей девушки Кэсси Вентуры в 2016 году.

Яннопулос подчеркнул, что Канье не заставлял Цензори, чтобы она вышла обнаженной на красную дорожку „Грэмми-2025“.

„Есть человек, который контролирует то, что носит Бьянка Цензори. Этого человека зовут Бьянка Цензори“, — подчеркнул представитель супругов.

По словам Яннопулоса, Цензори — это „руководящий творческий интеллект и стимул, лежащий в основе ее образа одежды“, а Уэст остается „последним боссом“.

Ранее рэпер, комментируя скандал с Пи Дидди, написал: „Когда [мужчина] действительно любит женщину, он может выразить это в гневе, я сочувствую обеим сторонам“.