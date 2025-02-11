ФОТО | Поздравляем с юбилеем! Женя Фокин отметил 40-летие: „Рама ржавеет, бедро болит, двигателю уже нужен тюнинг“

„40 чувствуется по-другому. То, что возраст - просто цифра в паспорте, это неправда“, - смеется Фокин в Instagram, делясь несколькими атмосферными фотографиями. „Моя рама ржавеет, бедро болит, то есть моему двигателю уже нужен тюнинг, но моя душа продолжает рокотать!“ - восклицает он.

Свой день рождения Женя встретил в Париже и, судя по всему, сделал себе дорогой подарок в бутике Cartier.

В программе Õhtuleht „Завтрак со звездой“ Женя Фокин рассказал, как детство повлияло на его формирование. В то же время этот период жизни дался будущему стилисту совсем не просто.

„Еще когда я учился в школе, я участвовал в модных показах и ходил на рынок в поисках подходящих вещей. В школе к этому не очень хорошо относились. Самое ужасное, что молодые люди до сих пор очень придирчивы. Меня обзывали разными прозвищами, и я был тем, над кем издевались в школе“, — рассказал Фокин, выросший в Кунда.

„Дети часто очень жестоки, и порой мне труднее залечить как раз те раны, которые нанесены были как раз словами“, - сказал он, добавив, что обидчиков давно простил, хотя до сих пор все хорошо помнит.

Вконце прошлого года Фокин сообщил в Instagram, что перенес процедуру, изменившую его жизнь. Часто экспериментирующий с различными стилями Фокин на этот раз решил сделать что-то более постоянное: он сделал пересадку волос в Турции.

„Послушай, тебе ведь это не нужно? Давайте согласимся, что личная необходимость зависит у каждого своя! Я уже несколько лет у себя в голове обдумывал эту процедуру (у меня есть суперспособность надумывать себе всякое), и радость, что сейчас испытываю, не передать словами (как подарок на Рождество самому себе, который пришел раньше)“, - написал Фокин под фотографиями процедуры в Instagram.

Стилист добавил, что сначала он записался на прием к трихологу, который направил Женю на предоперационные процедуры для активизации фолликулов и микроциркуляции кожи головы.

Во время трансплантации врач взял 2 750 волосяных фолликулов с его затылка и пересадил их в нужные места. „Благодарю всю команду за самоотверженность, потому что 6,5 часов точной работы с почти невидимыми имплантатами пролетели незаметно, так как я смог наблюдать за всей операцией“, - пишет Фокин.