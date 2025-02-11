Ошибочка вышла! В прямом эфире на Kanal 2 премьер-министра Кристена Михала случайно назвали „лучшим сотрудником тюрьмы“

В понедельник в 7:45 утра премьер-министр Кристен Михал появился в утренней программе „Telehommik“ на телеканале Kanal 2 и рассказала о важных для Эстонии событиях, произошедших на выходных. Премьер-министр прокомментировал ход работ по отключению Эстонии от российской энергосети и подключению к энергосети континентальной Европы.

Интервью началось с того, что ведущий Кристьян Голд спросил, где был премьер-министр в эти выходные и как он следил за процессом. Пока Михал отвечал, что находился в Таллинне и следил за происходящим онлайн, на экране появился текст, представляющий премьер-министра. Однако под именем Кристена Михала появился текст „лучший сотрудник тюрьмы“.

К тому времени, когда пришло время отвечать на следующий вопрос, оплошность была исправлена, и под именем Михала появился правильный титр - „премьер-министр“.

„По какой-то причине титры загрузились в систему не полностью, поэтому в какой-то момент это были еще пятничные титры, когда к нам действительно приходил лучший сотрудник тюрьмы“, - объяснил порталу Elu24 главный редактор „Telehommik“ Каяр Казе и извинился как перед премьер-министром, так и перед телезрителями.

Десинхронизация прошла успешно

Процесс отключения от российского частотного диапазона начался 8 февраля около 6 часов, когда были отключены линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью. Впоследствии были отключены линии между Литвой и Беларусью и Латвией и Россией. В последнюю очередь центр управления Elering отключил высоковольтные линии между Эстонией и Россией, которые пересекают государственную границу в Нарве.

После отключения от российской энергосистемы страны Балтии в течение 33 функционировали в островном режиме.

Электросистемы cтран Балтии были успешно синхронизированы с зоной континентальной Европы в 14:05 в воскресенье, 9 февраля. Это произошло через электросоединение между Литвой и Польшей LitPol Link.

Синхронизация с континентальной европейской полосой частот обеспечила странам Балтии независимое, стабильное и надежное управление частотой в их электросетях и повысила энергетическую безопасность в регионе. Сеть континентальной Европы охватывает 26 стран и более 400 миллионов потребителей электроэнергии.