В Грузии вынесли приговор Нино Катамадзе по делу об акции протеста у дома судьи: певица отреагировала

Судья Цицино Мосидзе постановила, что протестующие нарушили закон, собравшись у дома судьи Малхаза Окропирашвили и развернув баннер с надписью „Свободу Мзие Амаглобели“. Участников акции оштрафовали на 5000 лари (около 80 тысяч гривен) каждого. Им также угрожал арест на 60 дней. Об этом сообщила „Грузия Online“.

В список подсудимых, кроме Катамадзе, также вошли психолог Мая Цирамуа, журналистка Гела Мтивлишвили, педагог и лауреат национальной премии Владимир Апхазава, журналистка Хвича Вашакмадзе и другие активисты.

Во время заседания Нино Катамадзе заявила, что не намерена останавливаться в борьбе за справедливость: „Я не могу обещать вам, что остановлюсь, Мзии нужны наши голоса, и мы сказали, что судья был несправедлив“.

Что предшествовало

Журналистку и директора грузинских изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января во время протеста в Батуми. Причиной стало то, что она дала пощечину начальнику местной полиции Иракли Джебуадзе, который, по ее словам, неоднократно ее оскорблял. Журналистке предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции, предусматривающее от 4 до 7 лет заключения, пишет „Эхо Кавказа“.

Из-за своего задержания Амаглобели объявила голодовку, которая длится уже 30 дней. В связи с ухудшением состояния здоровья ее перевели в медицинское учреждение для обследования. Предварительное судебное заседание по ее делу назначено на 4 марта.

Ситуация вокруг Амаглобели вызвала широкий резонанс в грузинском обществе, в том числе среди журналистов и правозащитников. Власти страны продолжают ужесточать ограничения на протесты, что стало одной из главных причин акции, по которой осудили Нино Катамадзе и других активистов.

Напомним, Нино Катамадже также активно выражает свою позицию по поддержке Украины в войне с РФ. Она утверждает, что называть украинских воинов „героями“ мало, а также готова переехать в Украину на постоянное проживание.