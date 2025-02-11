„Кремлевский волшебник“: в Риге снимают фильм про Путина с Джудом Лоу в роли президента РФ(1)
В Риге продолжаются съемки художественного фильма „Кремлевский волшебник“, поэтому на нескольких улицах в центре столицы на короткое время будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.
Ранее сообщалось, что французский режиссер Оливье Ассайас начал работу над фильмом „Кремлевский волшебник“, в котором британский актер Джуд Лоу сыграет роль Владимира Путина в первые годы его правления.
Путин - не главный герой фильма. В центре сюжета - загадочный Вадим Баранов, художник и продюсер телешоу, который становится серым кардиналом кандидата в президенты, известного также как Царь. Выйдя на пенсию, он оглядывается на свою молодость в России 1990-х годов, когда благодаря ему политическое влияние и власть Царя растут в преддверии миллениума. Он смешивает правду с ложью, реальные новости с вымышленными и управляет обществом как одним большим телевизионным шоу.
О фильме
Фильм Ассайаса основан на одноименной книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году. Действие политического триллера разворачивается в 90-х годах в России, а сюжет рассказывает о вымышленном персонаже - телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который становится политтехнологом Владимира Путина, на тот момент еще не ставшего президентом, пишет DW.
Вместе с Лоу в картине сыграют Пол Дано, Алисия Викандер и Зак Галифианакис - имена их персонажей не сообщаются. О работе над фильмом стало известно в начале 2024 года, но у него нет предположительной даты релиза. По словам Лоу, он еще не приступил к непосредственной работе над ролью: „То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, когда я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О, Боже, на что я согласился?“
Прототипом Вадима Баранова из фильма и книги считают чиновника Владислава Суркова, приближенного к Путину. В начале своей карьеры Сурков был связан с созданием рекламы, но в марте 1992 года стал консультантом аппарата правительства по вопросам связей с общественностью. В 1999 году Сурков был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ, а после вступления Путина в должность главы государства занял место среди его личных помощников.
Суркову среди прочего приписывают участие в создании партии „Единая Россия“ и прокремлевского российского молодежного движения „Наши“, которое пыталось препятствовать волне протестных акций в РФ в 2011-2013 годах. С его фамилией связано и небезызвестное в политической жизни РФ выражение „сурковская пропаганда“.
По данным генпрокуратуры Украины, во время так называемого Евромайдана в стране в конце 2013 - начале 2014 года Сурков неоднократно посещал Киев, где виделся с бежавшим позднее в РФ Виктором Януковичем и собирал для Кремля информацию об организации протестных акций.
С 2014 года Владислав Сурков находится под санкциями США и ряда других стран Запада.
В Риге действует ряд ограничений
С 15.00 понедельника, 10 февраля, до 15.00 вторника, 11 февраля, будут запрещены остановка и стоянка на левой стороне участка улицы Эмилияс Беньяминяс до улицы Элияс и на правой стороне участка улицы Элияс от улицы Вилхелма Пурвиша до улицы Карля Миленбаха.
Во вторник, 11 февраля, с 5 утра до 14 часов будут перенесены автобусные остановки с улицы Вилхелма Пурвиша будут перенесены на участок улицы Езусбазницас от улицы Эмилияс Беньяминяс до улицы Дзирнаву.
С 15.00 понедельника до 22.00 вторника будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Даугавгривас от улицы Кришьяня Валдемара до здания на улице Даугавгривас 4.
Во вторник, 11 февраля, с 5 часов до 14 часов будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне участка улицы Вилхелма Пурвиша от улицы Эмилияс Беньяминяс до улицы Элияс и на левой стороне участка улицы Элияс от улицы Вилхелма Пурвиша до улицы Карля Миленбаха. В свою очередь, с 6 часов до 20 часов вечера - на участке дополнительной полосы движения на Ранькя дамбис от здания на Ранькя дамбис 30 до здания на Ранькя дамбис 20A.
В свою очередь, с 15.00 вторника, 11 февраля, до 22.00 четверга, 13 февраля, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне участка улицы Бруниниеку от улицы Александра Чака до улицы Тербатас. В среду, 12 февраля, с 14.00 до 22.00 - на Домской площади.
За съемки отвечает компания Forma Pro Films.