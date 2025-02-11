„Кремлевский волшебник“: в Риге снимают фильм про Путина с Джудом Лоу в роли президента РФ

Ранее сообщалось, что французский режиссер Оливье Ассайас начал работу над фильмом „Кремлевский волшебник“, в котором британский актер Джуд Лоу сыграет роль Владимира Путина в первые годы его правления.

Путин - не главный герой фильма. В центре сюжета - загадочный Вадим Баранов, художник и продюсер телешоу, который становится серым кардиналом кандидата в президенты, известного также как Царь. Выйдя на пенсию, он оглядывается на свою молодость в России 1990-х годов, когда благодаря ему политическое влияние и власть Царя растут в преддверии миллениума. Он смешивает правду с ложью, реальные новости с вымышленными и управляет обществом как одним большим телевизионным шоу.

О фильме

Фильм Ассайаса основан на одноименной книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году. Действие политического триллера разворачивается в 90-х годах в России, а сюжет рассказывает о вымышленном персонаже - телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который становится политтехнологом Владимира Путина, на тот момент еще не ставшего президентом, пишет DW.

Вместе с Лоу в картине сыграют Пол Дано, Алисия Викандер и Зак Галифианакис - имена их персонажей не сообщаются. О работе над фильмом стало известно в начале 2024 года, но у него нет предположительной даты релиза. По словам Лоу, он еще не приступил к непосредственной работе над ролью: „То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, когда я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О, Боже, на что я согласился?“

Прототипом Вадима Баранова из фильма и книги считают чиновника Владислава Суркова, приближенного к Путину. В начале своей карьеры Сурков был связан с созданием рекламы, но в марте 1992 года стал консультантом аппарата правительства по вопросам связей с общественностью. В 1999 году Сурков был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ, а после вступления Путина в должность главы государства занял место среди его личных помощников.