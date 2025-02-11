Таня Михайлова-Саар рассказала о трудном времени: „Я заболела, потому что декабрь был таким насыщенным и напряженным“

„У меня все было хорошо, но странным образом. Прошлый год был для меня очень странным годом. Было много трудностей, извлеченных уроков и странных событий. Конечно, были и хорошие моменты“, - сказала Михайлова-Саар.

„Этот год снова начался странно. 1 января я сразу же заболела, потому что декабрь был таким насыщенным и напряженным“, - вспоминает Михайлова-Саар, которой удалось выпустить новую песню даже несмотря на все невзгоды.

Песню „Sinu sõnad“ Михайлова-Саар написала уже какое-то время назад. „В конце прошлого года я начала чувствовать, что хочу выпустить эту песню, потому что прошлый год был очень странным для меня, было много ситуаций, когда люди говорили раньше, чем думали, или не думали вообще. Эта песня - о силе слов. Мы никогда не заглядываем в чью-то голову и не знаем, как сильно это влияет на другого человека“, - говорит Михайлова-Саар. „Хорошо бы время от времени напоминать себе, что мы добрее, человечнее, позитивнее и используем слова правильно“.

Недавно Таня Михайлова-Саар появилась на премии EMA 2025 в дизайнерском платье, созданном специально к выходу ее новой песни. Интересный штрих — на ткани были нанесены слова сс сингла, релиз которого в то время еще только планировался. Образ дополняли высокие кожаные сапоги, черное ожерелье и кожаная сумка. Правда на певице Ленне было практически одинаковое облегающее платье с написанными на нем словами и тоже черные сапоги. Смотрите подробнее здесь.

Певица представляла Эстонию на конкурсе песни „Евровидение-2014“ с песней „Amazing“. Карьера Тани Михайловой-Саар длится уже более 20 лет, но ее любовь к работе ни на грамм не уменьшилась. Сама певица признается, что после тридцати лет она стала любить жизнь еще больше, чем раньше.

Таня Михайлова-Саар замужем за музыкантом Микком Сааром. Таня и Микк сошлись в 2007 году и поженились в 2016. Свадьбу сыграли на вилле в Тоскане, а 16 февраля 2018 у пары родился сын - Теодор Саар. „Я до сих пор не знаю, почему я сделал Тане предложение руки и сердца на крыше Горхолла только на десятом году нашей совместной жизни. Но тогда это было правильное чувство“, - говорит Микк.