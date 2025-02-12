Развод все же стал фатальным для коллектива? Одна из самых успешных эстонских групп Trad.Attack! объявила о бессрочной паузе

„Мы основали Trad.Attack! 11 лет назад, чтобы пару раз в год собираться вместе в совершенно непринужденной обстановке (например, на фестивале народной музыки), вылетать на сцену и играть старые добрые песни в стиле традиционном стиле, которые мы знаем уже много лет. Пригласить на сцену музыкантов, которые тоже участвуют в фестивале, устроить вечеринку после него, летать высоко, падать мягко, не напрягаться и наслаждаться жизнью...“ - говорит группа в начале пресс-релиза.