Шоубиз
12.02.2025, 10:00

Развод все же стал фатальным для коллектива? Одна из самых успешных эстонских групп Trad.Attack! объявила о бессрочной паузе

 
Trad.Attack! - Тыну Тубли, Сандра Силлама и Ялмар Вабарна. Сандра и Ялмар долгое время были вместе, но разошлись в 2023 году.
Trad.Attack! - Тыну Тубли, Сандра Силлама и Ялмар Вабарна. Сандра и Ялмар долгое время были вместе, но разошлись в 2023 году.
ФОТО: Carolina Tagobert

Любимая многими эстонская группа Trad.Attack! объявила в пресс-релизе, что берет бессрочную паузу после окончания летнего сезона. „Для разнообразия нам нужно следовать своим индивидуальным мечтам и целям“, - написала группа.

„Мы основали Trad.Attack! 11 лет назад, чтобы пару раз в год собираться вместе в совершенно непринужденной обстановке (например, на фестивале народной музыки), вылетать на сцену и играть старые добрые песни в стиле традиционном стиле, которые мы знаем уже много лет. Пригласить на сцену музыкантов, которые тоже участвуют в фестивале, устроить вечеринку после него, летать высоко, падать мягко, не напрягаться и наслаждаться жизнью...“ - говорит группа в начале пресс-релиза.

„На сегодняшний день мы посетили 39 стран, исполнили песни, вдохновленные эстонским фольклором, заклинаниями, сказками, играми и множеством лингвистических заморочек, некоторые из которых можно услышать и сегодня“, - пишут музыканты. - „В этом путешествии мы не раз убеждались, насколько экзотической может показаться наша культура эстонской земли и мха, когда отъезжаешь немного дальше от дома. Заклинание изготовления масла в Японии, волнка в тропических лесах и варган в бразильских фавелах - вот лишь несколько примеров, которыми отмечено наше путешествие“.

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