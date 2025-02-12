ФОТО | Жаркие поцелуи! Принц Гарри и Меган Маркл разделили страстный момент на публике

В субботу в Ванкувере открылись Invictus Games 2025 - благотворительное мероприятие, созданное принцем Гарри (40) для чествования раненых и больных военнослужащих, а также ветеранов, участвующих в спортивных соревнованиях паралимпийского уровня.

На церемонии открытия присутствовали принц Гарри и его жена Меган Маркл (43). Во время мероприятия они разделили между собой несколько по-настоящему страстных моментов. Во время церемонии Меган также взяла Гарри за руку и положила голову на плечо принца, сообщает Page Six. В какой-то момент, когда их снимали камеры, Меган повернулась к Гарри и поцеловала его. Затем Гарри отошел от нее, чтобы произнести свою речь.

В конце прошлого года закрутился настоящий вихрь слухов о разводе Гарри и Меган. В октябре появились слухи о том, что в отношениях супругов не все в порядке. Якобы в их браке возникли проблемы, и в результате они стали посещать мероприятия отдельно друг от друга.

Последние слухи о паре сфокусировались на том, что Гарри и Меган разошлись в своих профессиональных отношениях. Одним из признаков этого стало мероприятие в честь Дня благодарения во второй половине ноября, на котором Меган присутствовала без принца. Утверждается, что герцог и герцогиня Сассекские разошлись в профессиональных отношениях, и ходят слухи, что их рабочие отношения находятся в очень плохом состоянии, писала тогда газета New York Post.

Как ранее писал Delfi, в недавнем интервью изданию New York Post новый президент США Дональд Трамп прокомментировал обсуждения, касающиеся иммиграционного положения принца Гарри. Когда журналисты задали ему вопрос о возможной депортации герцога Суссекского в связи с его откровениями об употреблении наркотиков, Трамп заявил:

„Я не собираюсь этим заниматься. Пусть его оставят в покое. У него и без того хватает сложностей в семье. Жена у него – просто кошмар,“ – отметил американский лидер.

Это заявление Трампа стало очередным подтверждением его критического отношения к Меган Маркл, герцогине Суссекской. Их напряженные отношения берут начало еще с 2016 года, когда Маркл открыто раскритиковала Трампа, назвав его „фигурой, сеющей раскол“, и „женоненавистником“. В свою очередь, Трамп не раз отзывался о ней нелестно, называя „грубой“ и не скрывая своего раздражения по ее поводу.