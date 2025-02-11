Да возрадуются любители металла! Титаны рока Amaranthe и Epica объединятся, чтобы дать в Таллинне незабываемый концерт

Фанаты давно ждали этого тура, и вот два крутейших коллектива, исполняющих современный симфо-метал, отправляются по 26 городам в 13 разных странах, чтобы дарить публике свои самые динамичные в истории шоу. Группы по очереди будут уходить в отрыв на сцене, поддерживаемые проникновенным голосом бывшей вокалистки Delain Шарлотты Весселс, которая недавно выпустила свой первый сольный альбом „The Obsession“.

Группа Amaranthe была создана в 2008 году, и с того времени они по праву заняли уникальное место на метал-сцене – ставшее их фирменным знаком трехголосное пение сливается с мелодичным металлом, электронным роком и приемами, позаимствованными из поп-музыки. И последний альбом „The Catalyst“ продемонстрировал театральность коллектива, когда они впервые вплели в свои треки симфонические элементы.

„Мы и раньше делали такие вещи“, – рассказывает о музыкальной эволюции ансамбля гитарист и один из его основателей Олоф Мёрк. „Но мы никогда не были настолько театральными, как в этот раз. Мы даже обсуждали этот момент: не зашли ли мы слишком далеко, а потом подумали, а почему бы и нет? Ключ этого альбома как раз в том, что мы раздвинули рамки и пустились в авантюру“.

Ураганные концерты этого коллектива, свыше миллиарда прослушиваний на стриминговых платформах и более полумиллиона проданных альбомов доказывают, что их репутация как одной из самых динамичных и новаторских групп в мире металла полностью оправданна. Их последний альбом „The Catalyst“ демонстрирует, насколько бесстрашно они подходят к эволюции, комбинируя мелодичный метал с театральной интенсивностью и гениально добавляя оркестровки.