Да возрадуются любители металла! Титаны рока Amaranthe и Epica объединятся, чтобы дать в Таллинне незабываемый концерт
2026 год обещает начаться ураганно – весной фанаты смогут стать свидетелями уникального симбиоза: Amaranthe и Epica объединят свои силы в рамках тура „Arcane Dimensions“. 15 марта 2026 года эстонских поклонников этих коллективов ждет вечер, наполненный невиданной энергией, раскатистых мелодий и грандиозной симфонии на концерте, который состоится в клубе Helitehas.
Фанаты давно ждали этого тура, и вот два крутейших коллектива, исполняющих современный симфо-метал, отправляются по 26 городам в 13 разных странах, чтобы дарить публике свои самые динамичные в истории шоу. Группы по очереди будут уходить в отрыв на сцене, поддерживаемые проникновенным голосом бывшей вокалистки Delain Шарлотты Весселс, которая недавно выпустила свой первый сольный альбом „The Obsession“.
Группа Amaranthe была создана в 2008 году, и с того времени они по праву заняли уникальное место на метал-сцене – ставшее их фирменным знаком трехголосное пение сливается с мелодичным металлом, электронным роком и приемами, позаимствованными из поп-музыки. И последний альбом „The Catalyst“ продемонстрировал театральность коллектива, когда они впервые вплели в свои треки симфонические элементы.
„Мы и раньше делали такие вещи“, – рассказывает о музыкальной эволюции ансамбля гитарист и один из его основателей Олоф Мёрк. „Но мы никогда не были настолько театральными, как в этот раз. Мы даже обсуждали этот момент: не зашли ли мы слишком далеко, а потом подумали, а почему бы и нет? Ключ этого альбома как раз в том, что мы раздвинули рамки и пустились в авантюру“.
Ураганные концерты этого коллектива, свыше миллиарда прослушиваний на стриминговых платформах и более полумиллиона проданных альбомов доказывают, что их репутация как одной из самых динамичных и новаторских групп в мире металла полностью оправданна. Их последний альбом „The Catalyst“ демонстрирует, насколько бесстрашно они подходят к эволюции, комбинируя мелодичный метал с театральной интенсивностью и гениально добавляя оркестровки.
При этом Epica отправляется в тур по Европе, чтобы поддержать выход своего нового альбома „Aspiral“ – он обещает стать неким мастер-классом по повествованию, грандиозности и неподвластным времени мелодиям. „Aspiral“ инспирирован работами польского скульптора Станислава Шукальского и символизирует обновление и трансформацию – Epica действительно являются одними из самых ярких новаторов в своем жанре.
Epica известны своими проникновенными историями и прямо-таки кинематографическими концертами. Они делили сцену с Metallica, были хедлайнерами крупных фестивалей, их концерты в Мехико и Амстердаме проходили при полных аншлагах.
Тур „Arcane Dimensions“ – это уникальная возможность увидеть на одной сцене два самых амбициозных коллектива в мире метал-музыки. Вечер, наполненный сногсшибательными симфониями, неистовой энергией и завораживающими выступлениями. Не имеет значения, являетесь ли вы многолетним фанатом или только открываете для себя этот жанр – „Arcane Dimensions“ станет одним из самых значимых событий в метал-календаре 2026 года, и его точно не стоит пропускать!
Предварительная продажа билетов на концерт Amaranthe и Epica, который пройдет в таллиннском клубе Helitehas 15 марта 2026 года, для членов концертного клуба Live Nation начнется 12 февраля в 11 часов. В свободную продажу в пунктах продажи и на сайте Piletilevi билеты поступят в 11 часов 14 февраля.