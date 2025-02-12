Два по цене одного: гастро-бар в Теллискиви предложил на 14 февраля особую акцию только для тех, кто пришел парой

Специальное меню в честь Дня всех влюбленных включает три основные позиции и три блюда из бара. Каждое блюдо из этого набора доступно по акционной цене: два блюда за 14 евро. Однако воспользоваться предложением можно только в компании — акция распространяется на гостей, количество которых кратно двум.