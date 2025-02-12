Тяжелобольной Брюс Уиллис больше не может говорить: его средняя дочь сделала заявление

Она заявила, что актёр потерял способность говорить вследствие ухудшения состояния здоровья на фоне лобно-височной деменции, диагностированной у него в 2023 году.

В то же время средняя дочь Уиллиса, Румер, опровергает эту информацию. В интервью британской программе „Loose Women“ она отметила, что состояние её отца остаётся стабильным и видимых ухудшений нет.

„У него все в порядке, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, и самое замечательное — это как мы сплочены, так это мило. Мы действительно одно целое“, — отметила Румер.

Брюса Уиллиса — что известно

В 2022 году стало известно, что Брюс Уиллис завершает актёрскую карьеру из-за возрастного заболевания мозга. У него развилась выраженная афазия — нарушение речи.

В 2023 году у актёра диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия. Об этом сообщила его семья на странице организации, занимающейся изучением заболевания.