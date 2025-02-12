Шоубиз
12.02.2025, 12:00

Пьяному в стельку рэперу Beebilõust вызвали полицию: приговоренному к условному сроку дебоширу теперь грозит тюрьма

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Андрус Элбинг, известный как Beebilõust, вышел из тюрьмы в 2017 году. Тогда он был приговорен к шести месяцам лишения свободы.
Андрус Элбинг, известный как Beebilõust, вышел из тюрьмы в 2017 году. Тогда он был приговорен к шести месяцам лишения свободы.
ФОТО: Stanislav Moškov

„Что это вы делаете?“ - спросил еле стоявший на ногах эстонский рэпер Beebilõust, он же Андрус Элбинг, когда во вторник вечером его допрашивала полиция на Балтийском вокзале. Всего три недели назад Элбинг был приговорен к условному сроку. Очевидно, что теперь он нарушил требование не употреблять алкоголь во время испытательного срока - условное наказание может стать реальным?

Жительница Таллинна рассказала Delfi, как во вторник около 21:20 она отправилась в магазин Selver, который находится прямо напротив остановки общественного транспорта на Балтийском вокзале. „Там стоял полицейский микроавтобус и сотрудники полиции. Последние разбирались с мужчиной в белой шубе. Мужчина курил и пошатывался“, - рассказала женщина, которая узнала в мужчине рэпера Beebilõust. Он был в замешательстве и недоумевал, что делает полиция.

Вскоре после этого подъехала другая полицейская машина и Элбинга увезли.

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