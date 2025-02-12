12.02.2025, 14:00
ФОТО | Эстонский бизнесмен и основатель Bolt Мартин Виллиг с женой провели вечер в компании короля Карла III и королевы Камиллы
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский предприниматель и соучредитель компании Bolt Мартин Виллиг вместе с супругой Мари-Лийс Виллиг отправился в Лондонскую оперу наслаждаться постановкой „Евгения Онегина“. К удивлению пары, на спектакле также присутствовали британские монархи - король Карл III и королева Камилла.
В ночь на среду Мартин Виллиг (46) рассказал, что провел вечер вторника с женой Мари-Лийс (45) в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне. Пара отправилась на оперу „Евгений Онегин“ П.И. Чайковского по одноименному роману А.С. Пушкина.
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