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12.02.2025, 14:00

ФОТО | Эстонский бизнесмен и основатель Bolt Мартин Виллиг с женой провели вечер в компании короля Карла III и королевы Камиллы

 
Мартин Виллиг и Мари-Лийс Виллиг
Мартин Виллиг и Мари-Лийс Виллиг
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Эстонский предприниматель и соучредитель компании Bolt Мартин Виллиг вместе с супругой Мари-Лийс Виллиг отправился в Лондонскую оперу наслаждаться постановкой „Евгения Онегина“. К удивлению пары, на спектакле также присутствовали британские монархи - король Карл III и королева Камилла.

В ночь на среду Мартин Виллиг (46) рассказал, что провел вечер вторника с женой Мари-Лийс (45) в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне. Пара отправилась на оперу „Евгений Онегин“ П.И. Чайковского по одноименному роману А.С. Пушкина.

К удивлению пары, вместе с ними оперой наслаждались король Карл III и его жена Камилла. Мари-Лийс удалось запечатлеть сидевшую в ложе королевскую пару на фото, которым Мартин также поделился в своем Instagram.

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