ФОТО | Эстонский бизнесмен и основатель Bolt Мартин Виллиг с женой провели вечер в компании короля Карла III и королевы Камиллы

В ночь на среду Мартин Виллиг (46) рассказал, что провел вечер вторника с женой Мари-Лийс (45) в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне. Пара отправилась на оперу „Евгений Онегин“ П.И. Чайковского по одноименному роману А.С. Пушкина.

К удивлению пары, вместе с ними оперой наслаждались король Карл III и его жена Камилла. Мари-Лийс удалось запечатлеть сидевшую в ложе королевскую пару на фото, которым Мартин также поделился в своем Instagram.