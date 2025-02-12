12.02.2025, 15:00
„Таскал меня на себе, как труп“. Экзотический отдых известных эстонских телеведущих завершился в больнице - и они далеко не первые
ФОТО: Delfi Meedia
Ведущие новостей телеканала TV3 Сандер Террас и Лийза Аадуссоо отправились в Азию, чтобы насладиться отпуском, но последние несколько дней путешествия оказались далеко не радужными: девушку мучили боли в животе и тошнота, в результате чего она попала в больницу.
Аадуссоо написала в своем Instagram, что тошнота и боли в животе, которые она испытывала в течение четырех дней, достигли невыносимой стадии, и ей потребовалась медицинская помощь.
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