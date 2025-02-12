Его убила правда: дело покойного Яниса Тиммы вернули на рассмотрение. Виновна ли Анна Седокова?

„Прежнее решение о прекращении было связанно со сроками, многие процессуальные действия не были завершены“, – отметила она.

По ее словам, по итогам личного расследования ее команды, Янису передали компромат на Анну, который он чисто по-человечески не смог переварить. Им также известно, какого рода обвинения поступали от него Седоковой.

„При этом, полагаю, что говорить о том, что его убили ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья“, – заявила Гордон, добавив, что сейчас следователи должны заняться результатами экспертизы телефона и опросить родственников Тиммы.

Еще три недели назад Гордон заявляла, что следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту кончины Яниса Тиммы. Более того, уголовное преследование, предупреждала она, может начаться в отношении друзей баскетболиста, которые сейчас налево и направо раздают интервью, где „полощут Анну Седокову и обсуждают отношения пары“. Речь идет о статье о клевете, соединенной с обвинением в тяжком преступлении.

Что известно о самоубийстве Яниса Тиммы

Янис Тимма был найден мертвым в ночь на 17 декабря на лестничной клетке подъезда, где находится хостел, в котором забронировал номер спортсмен. Кадры последних минут жизни баскетболиста попали на камеру. Причиной его смерти назвали самоубийство.

По информации СМИ, латвийский баскетболист покончил с собой через неделю после официального развода с Седоковой. Позже стало известно, что накануне трагедии Тимма поздравлял с днем рождения экс-супругу, а возле его тела нашли телефон и записку, на которой было написано: „Позвоните Анне“.

Перед разводом с певицей Анной Седоковой он занял у нее миллион рублей для погашения долгов по алиментам на своего сына Кристиана от предыдущего брака. Спортсмен часто задерживал выплаты, что привело к тому, что его недвижимость в Риге была выставлена на аукцион.