С кем угодно и как угодно: 17 мероприятий в Таллинне в День Святого Валентина
Каждый год 14 февраля делит мир на два лагеря: те, кто заранее бронирует рестораны, заказывает цветы и ищет идеальные подарки, и те, кто закатывает глаза и делает вид, что этот день их совершенно не касается. Но даже если вы не поклонник валентинок в форме сердечек, это всё равно отличный повод выбраться из дома и провести вечер не так, как обычно.
GLOSS.ee собрал лучшие идеи, куда отправиться в Таллинне на День всех влюблённых — будь то романтический ужин, танцы до утра, ночное СПА или вечер с вином и искусством. Варианты есть для всех: пар, друзей и даже тех, кто пока в поиске любви.
Сходить на романтический ужин
В День святого Валентина многие рестораны Таллинна готовят специальные меню, оформляют залы в праздничной атмосфере и предлагают комплименты для гостей. Это возможность провести вечер при свечах, насладиться изысканными блюдами и уделить друг другу максимум внимания. Если вы ищете идеальное место для ужина 14 февраля, мы подготовили подборку ресторанов, которые предлагают особые праздничные программы — посмотреть ее можно здесь.
Покататься на городских катках бесплатно
В этом году в Таллинне сразу несколько катков предлагают бесплатное катание: в Старом городе, Тондираба и на Мустамяэском катке. Можно прийти с любимым человеком, друзьями или даже одному – свежий воздух, легкий мороз и музыка создадут нужную атмосферу. Если своего снаряжения нет, на месте можно взять коньки в аренду.
Покататься на роликах
14 февраля ангар Põhjala tehas приглашает всех желающих на романтическую рoллeр-дискотеку. Вечер наполнится зажигательными треками от DJ Yaslo, атмосферой 80-х и 90-х, мерцающими огнями и, конечно, катанием под музыку. Если своих роликов нет – не беда, на месте работает прокат, а для новичков предусмотрены инструкторы от Rulluisukool. Билеты всего 5 евро, так что зовите друзей, вторую половинку или приходите в поисках новых знакомств.
Сходить на бал
В этом году в Victoria Olt Galerii пройдет Valentinipäeva Ball, где гостей ждут живая музыка, элегантные танцы и настоящий дух аристократического праздника. На сцене выступит INGER DUO, а пары смогут побороться за звание самых красивых в этот вечер. Дресс-код — торжественный и романтичный, вечер можно провести либо с классическими коктейлями и закусками, либо выбрать VIP-формат с шампанским Dom Perignon, устрицами и икрой. Для тех, кто хочет сохранить воспоминания, на месте можно воспользоваться услугами фотографа.
Посетить музей поп-арта
В PoCo Pop and Contemporary Art Museum пройдет специальная экскурсия, где можно узнать неожиданные факты о культовых произведениях искусства, увидеть яркие работы в стиле поп-арта и взглянуть на современную культуру под новым углом. Билеты от 15 евро, а количество мест ограничено, так что если вам по душе вечер среди искусств, стоит поторопиться с бронью!
Потанцевать бачату
Отмечайте ритме бачаты – на Valentine Bachata Weekend, который пройдет 14-15 февраля в Bachata Studio Tallinn. Специальными гостями станут Duda & Ada – знаменитый танцевальный дуэт из Польши, который проведет серию мастер-классов для всех уровней подготовки. Кроме того, гостей ждут препати, две танцевальные зоны (бачата и сальса), живые диджей-сеты и, конечно же, атмосфера страсти и романтики.
Поужинать в рамках ресторанного фестиваля
Вместо классического ужина в ресторане можно отправиться в гастрономическое путешествие по лучшим заведениям Эстонии в рамках фестиваля Toidunautleja. С 13 по 23 февраля рестораны по всей стране предложат специальные сет-меню из двух или трех блюд, включая веганские варианты. Это отличная возможность попробовать авторские блюда известных шефов и открыть для себя новые вкусы по приятным ценам. Мы собрали самые доступные обеды фестиваля, где можно вкусно поужинать всего за 15–19 евро – подробности ищите здесь.
Послушать музыку на крытом пляже
Если День святого Валентина хочется провести необычно, стоит обратить внимание на уникальный концерт в Teras Beach – единственном крытом пляже Таллинна с настоящим белым песком. В этот вечер выступят Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) и Эстонский филармонический камерный хор под управлением Олари Элца. Программа вдохновлена пустынными пейзажами и минимализмом: прозвучат завораживающие Become Desert Джона Лютера Адамса и The Desert Music Стива Райха. После концерта – диджей-сеты в стиле Burning Man и возможность потанцевать босиком на теплом песке. Необычная концепция, расслабляющая атмосфера и по-настоящему волшебный вечер в сердце зимнего Таллинна.