С кем угодно и как угодно: 17 мероприятий в Таллинне в День Святого Валентина

GLOSS.ee собрал лучшие идеи, куда отправиться в Таллинне на День всех влюблённых — будь то романтический ужин, танцы до утра, ночное СПА или вечер с вином и искусством. Варианты есть для всех: пар, друзей и даже тех, кто пока в поиске любви.

Сходить на романтический ужин

В День святого Валентина многие рестораны Таллинна готовят специальные меню, оформляют залы в праздничной атмосфере и предлагают комплименты для гостей. Это возможность провести вечер при свечах, насладиться изысканными блюдами и уделить друг другу максимум внимания. Если вы ищете идеальное место для ужина 14 февраля, мы подготовили подборку ресторанов, которые предлагают особые праздничные программы — посмотреть ее можно здесь.

Покататься на городских катках бесплатно

В этом году в Таллинне сразу несколько катков предлагают бесплатное катание: в Старом городе, Тондираба и на Мустамяэском катке. Можно прийти с любимым человеком, друзьями или даже одному – свежий воздух, легкий мороз и музыка создадут нужную атмосферу. Если своего снаряжения нет, на месте можно взять коньки в аренду.

Покататься на роликах

14 февраля ангар Põhjala tehas приглашает всех желающих на романтическую рoллeр-дискотеку. Вечер наполнится зажигательными треками от DJ Yaslo, атмосферой 80-х и 90-х, мерцающими огнями и, конечно, катанием под музыку. Если своих роликов нет – не беда, на месте работает прокат, а для новичков предусмотрены инструкторы от Rulluisukool. Билеты всего 5 евро, так что зовите друзей, вторую половинку или приходите в поисках новых знакомств.

Сходить на бал