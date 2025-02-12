12.02.2025, 20:00
Drama Queens: в Таллинне впервые выступят ведущие главного шоу о новостях, скандалах и звездах телеканала „Дождь“
ФОТО: Erakogu
Впервые в Таллинне! К нам приезжают ведущие „Drama Queens“ - главного шоу о новостях, скандалах и звездах на телеканале „Дождь“ — Екатерина Котрикадзе, Анна Монгайт и Юлия Таратута.
Это шанс не только увидеть „Drama Queens“ вживую, но и посплетничать, обсудить главные события недели и посмеяться над тем, что кажется слишком серьезным. Будет остро, дерзко и по-настоящему драматично.
В мероприятии примет участие специальный тайный гость – его имя сообщат непосредственно перед встречей.
Мероприятие пройдет 29 марта в Hestia Hotel Europa по адресу Паади, 5 в Таллинне.
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