Культура
12.02.2025, 20:00

Drama Queens: в Таллинне впервые выступят ведущие главного шоу о новостях, скандалах и звездах телеканала „Дождь“

 
Екатерина Котрикадзе, Анна Монгайт и Юлия Таратута
Екатерина Котрикадзе, Анна Монгайт и Юлия Таратута
ФОТО: Erakogu

Впервые в Таллинне! К нам приезжают ведущие „Drama Queens“ - главного шоу о новостях, скандалах и звездах на телеканале „Дождь“ — Екатерина Котрикадзе, Анна Монгайт и Юлия Таратута.

Это шанс не только увидеть „Drama Queens“ вживую, но и посплетничать, обсудить главные события недели и посмеяться над тем, что кажется слишком серьезным. Будет остро, дерзко и по-настоящему драматично.

В мероприятии примет участие специальный тайный гость – его имя сообщат непосредственно перед встречей.

Мероприятие пройдет 29 марта в Hestia Hotel Europa по адресу Паади, 5 в Таллинне.

Больше информации - здесь.

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