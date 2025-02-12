Шоубиз
12.02.2025, 18:00

БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА | Кто должен представить Эстонию на „Евровидении“? Вот что об этом думают народ, букмекеры и иностранные фанаты

 

В эту субботу состоится финал конкурса Eesti Laul 2025, в ходе которого эстоноземельцы выберут песню, которая представит нашу страну на „Евровидении“ в этом году. Однако до этого момента еще ничего не решено, и вполне уместно воспользоваться формулой, которая уже не раз предсказывала результат в предыдущие годы.

За годы своего существования такая формула доказала успешность в предсказании победителя конкурса. Анализ журнала Kroonika перед первым полуфиналом конкурса 2023 года смог предсказать пять из пяти финалистов, и одна темная лошадка также оказалась верной.

Анализируя финал того года, Kroonika точно предсказал победителя (Алика Милова), а также второе (Олли), третье (Bedwetters), пятое (Янек), шестое (Сисси) и 12-е место (Миа).

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