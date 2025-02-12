БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА | Кто должен представить Эстонию на „Евровидении“? Вот что об этом думают народ, букмекеры и иностранные фанаты

В эту субботу состоится финал конкурса Eesti Laul 2025, в ходе которого эстоноземельцы выберут песню, которая представит нашу страну на „Евровидении“ в этом году. Однако до этого момента еще ничего не решено, и вполне уместно воспользоваться формулой, которая уже не раз предсказывала результат в предыдущие годы.