12.02.2025, 18:00
БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА | Кто должен представить Эстонию на „Евровидении“? Вот что об этом думают народ, букмекеры и иностранные фанаты
В эту субботу состоится финал конкурса Eesti Laul 2025, в ходе которого эстоноземельцы выберут песню, которая представит нашу страну на „Евровидении“ в этом году. Однако до этого момента еще ничего не решено, и вполне уместно воспользоваться формулой, которая уже не раз предсказывала результат в предыдущие годы.
За годы своего существования такая формула доказала успешность в предсказании победителя конкурса. Анализ журнала Kroonika перед первым полуфиналом конкурса 2023 года смог предсказать пять из пяти финалистов, и одна темная лошадка также оказалась верной.
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