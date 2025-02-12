Работавшее в Таллиннской телебашне кафе обанкротилось

Много лет управлявшая рестораном совладелица компании Кюллике Таммелаан в октябре прошлого года рассказала Äripäev, что в сложные времена и при отсутствии разумных условий бизнес, который невозможно бесконечно поддерживать финансово, обречен на банкротство.

„Мы вложили в него так много средств. Рост затрат на рабочую силу плюс повышение налогов – мы просто больше не справляемся, – призналась Таммелаан. – Во время всех кризисов мы отсрочивали налоговые задолженности и погашали их, но теперь силы иссякли“.