ВИДЕО | Одержала реванш спустя пять лет! Вот с какими композициями выступят на „Евровидении“ Финляндия и Латвия

В Финляндии после голосования международного жюри Эрика Викман была на втором месте, но все решили голоса зрителей, и она на 127 очков обошла свою главную конкурентку Goldielocks, пишет Yle.

Именно Викман была главным фаворитом среди букмекеров, и исполнительница превосходно справилась с этой ролью. Ее сценическое шоу было динамичным и энергичным. Ко всему прочему Викман не имела проблем с вокалом. Чего не скажешь о Goldielocks.

Эрика Викман – ветеран финского отбора. В 2020 году она заняла второе место. Ранее Викман утверждала, что не вернется на конкурс. Однако ее мнение изменилось, когда ей предложили композицию „Ich komme“, написанную Кристель (Chisu) и Йори Росбергом.

„Это экстатическое поп-произведение. Ни в коем случае не шаблонное или посредственное, или что-то подобное. Возможно, на первый взгляд оно покажется странным“, – говорит Эрика Викман. В композиции, насквозь пропитанной липкими и тягучими эротическими фантазиями, можно услышать и Village People, и финский шлягер, и электронную танцевальную музыку, и даже восточные мотивы.

На „Евровидении“ в швейцарском Базеле Латвию представит группа Tautumeitas, ставшая победителем песенного конкурса Латвийского телевидения Supernova с песней Bur man laimi, сообщает Delfi Life.

Согласно опубликованной информации, самое большое число голосов зрителей получила группа The Ludvig, жюри поставило ее на 6 место. Выше всех жюри оценило группу Citi Zēni, которая по голосам зрителей заняла 5 позицию. В итоге, суммарно лидером стала Tautumeitas.

Кто будет представлять Эстонию на „Евровидении“ в этом году решится уже в эту субботу, 15 февраля, по результатом песенного конкурса Eesti Laul. На данный момент по всем прогнозам лидирует Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс.