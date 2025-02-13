У известного американского певца четвертая стадия рака головного мозга

На днях мужчина рассказал подробнее о своем диагнозе. В частности, он признался, что начал борьбу с онкологическим заболеванием в 2020 году. Однако долгое время скрывал это, а в прошлом году еще получил травму - упал и сломал позвоночник в двух местах. Мужчина пережил операцию, но до сих пор остается прикованным к постели.

„Мы живем с моей болезнью в течение длительного времени, все еще развлекаемся, встречаемся с друзьями и семьей, но мое падение после Дня благодарения действительно привело нас к совершенно новому уровню истощения. Это самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал в своей жизни“, - отметил Йохансен.

Сейчас семья Дэвида не может финансово оплатить все лечение звезды. Поэтому его дочь Лия Хеннеси решила попросить о помощи всех неравнодушных.

„Дэвид проходил интенсивное лечение рака 4 стадии в течение большей части последнего десятилетия. Пять лет назад, в начале пандемии мы обнаружили, что рак отца прогрессировал и у него была опухоль мозга. С тех пор возникли осложнения“, - подчеркнула она.

Что известно о Дэвиде Йохансене

Дэвид Йохансен - американский певец, автор песен и актер. Самый известный фильм с его участием „Скрудж“, где он сыграл призрака прошлого рождества. Также мужчина выпустил более пяти музыкальных альбомов.