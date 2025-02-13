СМИ: Асти разводится с мужем после „слива“ интимного видео с изменой в сеть

Как пишут росСМИ, официальный избранник предательницы Станислав Юркин уехал на отдых без нее.

„Супруга Анны Асти заметили на Бали на концерте Моргенштерна. Стас был один, без жены. Возможно, Асти просто перестраховалась и не ходит больше не в те двери, мало ли что. Но инсайдеры говорят, что после слива интимных фото и видео у пары все очень непросто“, - пишут росСМИ.

Позже появилась информация, что Юркин взял с собой на Бали другую девушку, однако кто она - пока неизвестно. Сама же Анна не комментирует отношения с мужем.

Кстати, ранее она уже оправдывалась после „слива“ видео, на котором занимается сексом не со своим мужем, а с его другом. Асти подчеркивала, что стала жертвой мошенников. Якобы они украли ее личные данные и шантажировали мужа. По словам предательницы, на видео была не она, а какая-то актриса.