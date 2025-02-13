13.02.2025, 12:00
Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес покидает „Эстонию“. В чем причина?
ФОТО: | Delfi Meedia
Виолончелистка Сильвия Ильвес (32) подала заявление об уходе из Национальной оперы „Эстония“, где она проработала в качестве члена оркестра почти три года. Причина ухода, по словам музыканта - ее дорогие дети, которым матери нужно уделять больше времени и внимания.
Мечта Сильвии стать частью оркестра оперы „Эстония“ исполнилась осенью 2022 года и официально завершится через несколько недель, в последний день февраля.
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