Шоубиз
13.02.2025, 12:00

Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес покидает „Эстонию“. В чем причина?

 
Сильвия Ильвес теперь больше внимания уделяет воспитанию детей и своим частным концертам.
Сильвия Ильвес теперь больше внимания уделяет воспитанию детей и своим частным концертам.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Виолончелистка Сильвия Ильвес (32) подала заявление об уходе из Национальной оперы „Эстония“, где она проработала в качестве члена оркестра почти три года. Причина ухода, по словам музыканта - ее дорогие дети, которым матери нужно уделять больше времени и внимания.

Мечта Сильвии стать частью оркестра оперы „Эстония“ исполнилась осенью 2022 года и официально завершится через несколько недель, в последний день февраля.

„В данный момент передо мной четкий выбор: дети или работа, - говорит Сильвия. - Я очень уважаю оперный театр, но чувствую, что работать здесь в данный момент было бы эгоистичным выбором по отношению к детям“.

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