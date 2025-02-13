Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес покидает „Эстонию“. В чем причина?

Виолончелистка Сильвия Ильвес (32) подала заявление об уходе из Национальной оперы „Эстония“, где она проработала в качестве члена оркестра почти три года. Причина ухода, по словам музыканта - ее дорогие дети, которым матери нужно уделять больше времени и внимания.