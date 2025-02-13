Шоубиз
13.02.2025, 14:00

ТОП-10 | Доходы самых успешных писателей Эстонии достигают сотен тысяч евро - они зарабатывают на жизнь самыми разными способами

 (1)
Сассь Хенно, Пирет Рауд, Валдур Микита, Индрек Харгла, Кристийна Эхин и Тыну Ыннепалу
Сассь Хенно, Пирет Рауд, Валдур Микита, Индрек Харгла, Кристийна Эхин и Тыну Ыннепалу
ФОТО: Delfi Meedia

В этом году исполняется 500 лет со дня выхода первой книги на эстонском языке, а 2025 год объявлен Годом эстонской книги. Журнал Kroonika изучил материальное положение самых известных эстонских писателей - по данным Krediidiinfo, их доходы варьируются от десятков тысяч до сотен тысяч евро.

Эстонским писателем с самым высоким заработком все же является Андрус Кивиряхк, чьим самым известным произведением является роман „Гуменщик, или Ноябрь“, который считается основным текстом современной эстонской литературы. Кивиряхк - многогранный деятель, в том числе один из ведущих юмористической радиопередачи „Rahva oma kaitse“, но свою творческую деятельность как писатель он не организует в качестве индивидуального предпринимателя и не работает через общество с ограниченной ответственностью.

Известный писатель Михкель Мутть является индивидуальным предпринимателем, и для тех, кто предпочитает такую форму ведения бизнеса, не существует обязанности подавать годовую отчетность. Точно так же как индивидуальный предприниматель действует, например, любимый детский писатель, поэт и прозаик Леэло Тунгал. Писатель Олави Руйтлане, напротив, создал частную компанию с ограниченной ответственностью менее года назад и до сих пор не обязан предоставлять сведения о своих доходах от писательской деятельности и произведений.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии