ТОП-10 | Доходы самых успешных писателей Эстонии достигают сотен тысяч евро - они зарабатывают на жизнь самыми разными способами

Эстонским писателем с самым высоким заработком все же является Андрус Кивиряхк , чьим самым известным произведением является роман „Гуменщик, или Ноябрь“, который считается основным текстом современной эстонской литературы. Кивиряхк - многогранный деятель, в том числе один из ведущих юмористической радиопередачи „Rahva oma kaitse“, но свою творческую деятельность как писатель он не организует в качестве индивидуального предпринимателя и не работает через общество с ограниченной ответственностью.

Известный писатель Михкель Мутть является индивидуальным предпринимателем, и для тех, кто предпочитает такую форму ведения бизнеса, не существует обязанности подавать годовую отчетность. Точно так же как индивидуальный предприниматель действует, например, любимый детский писатель, поэт и прозаик Леэло Тунгал. Писатель Олави Руйтлане, напротив, создал частную компанию с ограниченной ответственностью менее года назад и до сих пор не обязан предоставлять сведения о своих доходах от писательской деятельности и произведений.