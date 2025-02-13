ТОП-10 | Доходы самых успешных писателей Эстонии достигают сотен тысяч евро - они зарабатывают на жизнь самыми разными способами(1)
В этом году исполняется 500 лет со дня выхода первой книги на эстонском языке, а 2025 год объявлен Годом эстонской книги. Журнал Kroonika изучил материальное положение самых известных эстонских писателей - по данным Krediidiinfo, их доходы варьируются от десятков тысяч до сотен тысяч евро.
Эстонским писателем с самым высоким заработком все же является Андрус Кивиряхк, чьим самым известным произведением является роман „Гуменщик, или Ноябрь“, который считается основным текстом современной эстонской литературы. Кивиряхк - многогранный деятель, в том числе один из ведущих юмористической радиопередачи „Rahva oma kaitse“, но свою творческую деятельность как писатель он не организует в качестве индивидуального предпринимателя и не работает через общество с ограниченной ответственностью.