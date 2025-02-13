Сын Хью Хефнера придумал конкурента Playboy и OnlyFans

34-летний Марстон Хефнер, сын покойного основателя Playboy Хью Хефнера, запускает собственную платформу контента для взрослых RM11, которая обещает создателям гораздо более высокую долю дохода, чем конкурирующие сервисы. Он уверен, что его детище станет лучшей альтернативой Playboy и OnlyFans, пишет Daily Mail.

Марстон уверяет, что в отличие от упомянутых сайтов, никаких ограничений на контент не будет. Хефнер, у которого уже есть свой аккаунт на OnlyFans, рассказал, что новый ресурс также обеспечивает полную свободу слова, чего не предлагают многие конкурирующие платформы.

„OnlyFans ограничивает свободу слова в том смысле, что они ограничены, потому что находятся в App Store. Есть определенные слова, которые вы не можете произносить. Есть ограничения на контент, но у нас на нашей платформе таких ограничений нет, поэтому создатель свободен творить. Это может быть искусство, это может быть все, что кто-то захочет сделать. Это может быть их дневник, это может быть их программа упражнений“, – отметил он.

Хефнер добавил, что его покойный отец Хью, который был ярым сторонником Первой поправки, вдохновил ресурс Марстона на либеральный подход к своему контенту, а также на разделение комиссии 90/10, что является самым высоким в отрасли.

Мужчина подчеркнул, что его собственный опыт работы в качестве создателя на таких платформах, как OnlyFans, привлек его к участию в качестве директора по стратегии нового сервиса.

„Я создатель контента для взрослых, и у меня это неплохо получается“, – похвастался он, добавив, что хочет привлечь к созданию роликов нескольких знаменитостей.

По его словам, в карьере и достижении успеха ему помогла жена Анна.

Решение Марстона запустить собственную платформу совпало с перезапуском печатного журнала Playboy после пяти лет. Легендарное издание только что появилось в киосках с Лори Харви на обложке, а модель Джиллиан Нейшн была названа девушкой года Playmate 2025.