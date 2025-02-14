В Пыхья-Таллинне отметят День независимости совместной прогулкой
В Пыхья-Таллинне отметят День независимости Эстонии праздничной прогулкой. По случаю 107-летия Эстонской Республики соберёмся вместе, чтобы поднять флаг, спеть гимн и прогуляться. В завершение прогулки будет сделано фото с дрона, на котором участники составят фигуру EV107.
„Нет лучшего способа отметить день рождения своей страны, чем провести время на свежем воздухе с семьёй, друзьями и соседями и открыть для себя интересные уголки своего района“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
„Собираемся 24 февраля в 12:00 в квартале Мануфактуури, чтобы поднять флаг и спеть гимн. Затем отправляемся на прогулку по Пыхья-Таллинну. Длина маршрута — около 3–4 км. Конечная точка — Хундипеа, где нас ждут баня, ванна со льдом и бочки с костром, на котором можно жарить маршмеллоу“, — добавила Таммур.
Сбор 24 февраля в 12:00 возле кафе Kohalik (Мануфактуури 4-1). Мероприятие бесплатное.
Мероприятие организуют Управа Пыхья-Таллинна, квартал Мануфактуури и Хундипеа.
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