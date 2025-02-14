В Пыхья-Таллинне отметят День независимости совместной прогулкой

„Нет лучшего способа отметить день рождения своей страны, чем провести время на свежем воздухе с семьёй, друзьями и соседями и открыть для себя интересные уголки своего района“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

„Собираемся 24 февраля в 12:00 в квартале Мануфактуури, чтобы поднять флаг и спеть гимн. Затем отправляемся на прогулку по Пыхья-Таллинну. Длина маршрута — около 3–4 км. Конечная точка — Хундипеа, где нас ждут баня, ванна со льдом и бочки с костром, на котором можно жарить маршмеллоу“, — добавила Таммур.