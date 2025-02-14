ПОДКАСТ | „Любят, чтобы за ними наблюдали“: в центре Таллинна есть комнаты с отверстиями в стенах для удовлетворения сексуальных потребностей

Как устроены эти „видеолаунжи“? Кто их посещает? И какие правила царят внутри? Слушайте в новом эпизоде подкаста „Поехали ко мне“!

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Обратите внимание Это аудиальный контент. Чтобы получить полное представление о происходящем, следует прослушать подкаст, который закреплен выше.

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Мы поговорили с Артёмом, и это была очень откровенная беседа. Он подробно рассказал, как устроены эти места для самоудовлетворения и что на самом деле в них происходит. Уже на 2:03 он без прикрас объяснил, что скрывается за витринами секс-шопа, где всё предельно просто и функционально: зашёл, сделал дело, ушёл. На 5:30 он поделился, что знакомства там завязываются молниеносно – не нужно ни долгих разговоров, ни ухаживаний, ни обмена номерами. Достаточно просто заинтересоваться соседом по кабинке или взглянуть на кого-то в тёмном коридоре, и вот уже контакт установлен.

На 12:50 минуте обсуждение свернуло в ещё более неожиданное русло – мы заговорили о запахах. Артём признался, что он не обращает на такие моменты внимание. Однако запах пота, спермы, дешёвого освежителя воздуха – это всё смешивается в мощный коктейль, который ассоциируется с этим местом.

К 16:30 мы пришли к неожиданному выводу: такие заведения – это не просто место для секса, это своего рода сообщество. У него есть свои правила, свои герои, своя атмосфера. Это словно альтернативная реальность, в которую можно нырнуть на несколько минут, а потом снова вернуться в привычный мир. И, возможно, этот контраст – одна из главных причин, почему люди туда возвращаются.