Кино
14.02.2025, 14:27

ФОТО | Путин, кровь и шпионы. В Риге снимается сразу три крупных международных кинопроекта, на очереди - Серебренников

 
Нора Риекста-Кенге
Kristina Hudenko
Съемки в Риге
Съемки в Риге
ФОТО: DELFI

Этой зимой Рига превратилась в настоящую киномекку. Мало того, что буквально на каждом углу на прохожих с плакатов глядят кот и пес из оскароносного Straume, по всей столице разбросаны съемочные площадки, на которых Рига исполняет роль то Осло, то Владивостока, то Парижа, то Берлина. Ради них перекрывают мосты и раскладывают по булыжникам не выпавший снег. В них кастинговые сайты зазывают рижан сниматься то одетыми, то голыми, то анархистами, то бомжами. Delfi Life предлагает сориентироваться на киноместности.

С конца прошлого года в Риге снимают южнокорейский шпионский триллер „Humint“. Начались съемки фильма „Кремлевского волшебника“ французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Путина, в Старой Риге снимается последняя картина одного из режиссеров бондианы Кэри Фукунаги по произведению известного норвежского детектива Ю Несбё („Кровь на снегу“), запускается и новый эпатажный проект Кирилла Серебренникова.

По словам президента и продюсера местной кинокомпании Forma Pro Films Игоря Пронина, работающей со многими крупными проектами, все кинодеятели Латвии с огромным нетерпением ждали (а некоторым даже пришлось отложить реализацию), когда правительство утвердит новый порядок софинансирования из госбюджета съемок иностранных фильмов в Латвии. Обещали, что правила примут в январе, но все акцептировали 11 февраля, а теперь система должна заработать.

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