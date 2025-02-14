ФОТО | Путин, кровь и шпионы. В Риге снимается сразу три крупных международных кинопроекта, на очереди - Серебренников

Этой зимой Рига превратилась в настоящую киномекку. Мало того, что буквально на каждом углу на прохожих с плакатов глядят кот и пес из оскароносного Straume, по всей столице разбросаны съемочные площадки, на которых Рига исполняет роль то Осло, то Владивостока, то Парижа, то Берлина. Ради них перекрывают мосты и раскладывают по булыжникам не выпавший снег. В них кастинговые сайты зазывают рижан сниматься то одетыми, то голыми, то анархистами, то бомжами. Delfi Life предлагает сориентироваться на киноместности.