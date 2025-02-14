СМИ: Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались после скандального „Грэмми“

Канье Уэст и Бьянка Цензори находятся на грани развода всего через 11 дней после ее обнаженного появления на красной дорожке „Грэмми“. Инсайдеры сообщают, что пара уже договорилась о том, что Бьянка получит пять миллионов долларов отступных. И утверждают, что Цензори и Уэст все-таки заключили официальный брак в декабре 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась и что они ожидают подачи юридического заявления о расторжении брака в ближайшие дни.

30-летняя Бьянка Цензори сейчас находится в своем доме стоимостью 35 миллионов долларов в Беверли-Парк-Норт, Лос-Анджелес. А где находится Канье Уэст – неизвестно. Некоторые инсайдеры полагают, что в ближайшие дни он может вернуться в Токио, Япония, где он провел большую часть прошлого года, проживая в отеле.

Ранее сообщалось, что Бьянка была недовольна, когда на церемонии „Грэмми“ Канье Уэст велел ей сбросить шубу на красной дорожке и „устроить сцену“, но она подчинилась.

Друзья Уэста настаивали, что этот трюк был его представлением об „искусстве“.

На следующий день он написал в X: „Первая красная дорожка моей жены открыла для меня совершенно новый мир. Я продолжаю смотреть на эту фотографию так же, как смотрел с восхищением в тот вечер. Я думаю: „Ух ты, как мне повезло, что у меня такая умная, талантливая, смелая и горячая жена“.

Не все потеряно?

Однако Канье Уэст и Бьянка Цензори все еще намерены жить вместе долго и счастливо, пишет Peopletalk.

Опровержение дал в СМИ официальный представитель Йе. „Канье с Бьянкой в Лос-Анджелесе, собираются вместе отпраздновать День Святого Валентина. Если в их личной жизни произойдут изменения, они скажут об этом лично. Пресса уже в пятый или шестой раз сообщает о том, что они расстаются. Я уже потерял счет , — сказал Майло Яннопулос в заявлении The Hollywood Reporter.

Скандальное поведение Канье