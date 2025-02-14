Отношения Андрея Зевакина и Келли-Кариты Ефимовой начались со странной ситуации: „Он просто не решался со мной заговорить!“

Андрей Зевакин (28) и Келли-Карита Ефимова (25) вместе уже несколько лет, но обнародовали свои отношения только в конце прошлого года. По словам Андрея, попытки скрыть роман, с одной стороны, сделали жизнь легче, а с другой - сложнее. „Сейчас, конечно, легче - мы можем свободно ходить в рестораны и продуктовые магазины, никто не фотографирует нас тайком“.

Если Андрей привык к вниманию публики, то Келли приходится быстро адаптироваться, ведь участие в конкурсе Eesti Laul не оставляет ей шансов остаться в тени. „Семья Келли была в шоке, когда узнала, что она участвует в Eesti Laul, но моя мама была счастлива“, - говорит Андрей. Они собираются попытаться пройти отбор на „Евровидение“ с песней „Ma ei tea sind“, что в переводе означает „Я не знаю тебя“.