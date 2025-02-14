14.02.2025, 12:29
Отношения Андрея Зевакина и Келли-Кариты Ефимовой начались со странной ситуации: „Он просто не решался со мной заговорить!“
ФОТО: | Erakogu
Выступающие на Eesti Laul в дуэте Андрей Зевакин и Келли-Карита Ефимова считают, что чувства в отношениях правильные, если между партнерами есть немного ревности.
Андрей Зевакин (28) и Келли-Карита Ефимова (25) вместе уже несколько лет, но обнародовали свои отношения только в конце прошлого года. По словам Андрея, попытки скрыть роман, с одной стороны, сделали жизнь легче, а с другой - сложнее. „Сейчас, конечно, легче - мы можем свободно ходить в рестораны и продуктовые магазины, никто не фотографирует нас тайком“.
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