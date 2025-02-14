От романтики до грабежа – как мошенники из онлайн-романов обчищают карманы жителей Эстонии

После того как доверие установлено с помощью сообщений, мошенники начинают играть на эмоциях и готовности жертвы прийти на помощь. Например, они могут рассказать историю о неожиданной проблеме со здоровьем, финансовых трудностях, семейных проблемах или желании слетать к жертве в гости, чтобы пообщаться с „дорогим человеком“. Затем они просят денег, чтобы быстро решить проблему, или просто просят „одолжить“, потому что, например, все их банковские карты просто исчезли, а других возможностей для оплаты нет.

„Основная схема таких мошенников – создать связь с жертвой через эмоциональные истории и чувства. Однако, к сожалению, такое общение всегда происходит только в режиме онлайн, а реальных встреч мошенники избегают, как в большинстве случаев избегают они и видеозвонков, хотя с развитием искусственного интеллекта видео может появиться. Даже если встреча обещана, мошенники всегда найдут причины, чтобы её отложить, – говорит Кийк.

Любовные мошенники действуют в основном в интернете и находят своих жертв на порталах знакомств, в социальных сетях и приложениях для общения. Они создают фальшивые профили, украшенные красивыми фотографиями и впечатляющими достижениями. Поначалу всё кажется идеальным – очаровательный Ной из Англии или Адам из Нидерландов рассыпает комплименты, рассказывает душещипательные истории и, после непродолжительного общения, искренне выражает свои „серьёзные чувства“. Но для многих такая сказка заканчивается душевной болью, а в худшем случае – пустым кошельком.

Видя влюблённые пары, прогуливающиеся по городу, многие одинокие люди хотят найти кого-то, с кем можно связать свою жизнь. Именно поэтому в День святого Валентина назначается множество новых электронных свиданий, что облегчает аферистам задачу. „Любовные аферы – одни из самых коварных, потому что они играют на эмоциях людей. Жертва может долгое время не понимать, что это мошенничество, потому что считает, что у неё возникла настоящая связь с другим одиноким человеком, который тоже ищет близких отношений“, – объясняет эксперт.

„Никогда не переводите деньги незнакомому человеку, и если вас просят сделать перевод на имя третьего лица – это тоже знак опасности. После того как деньги отправлены, вернуть их очень сложно, а зачастую и невозможно, поэтому всегда дважды подумайте, прежде чем предлагать свою помощь“, – говорит специалист по предотвращению мошенничества.

По словам Вейко Кийка, финансовые потери, понесённые жертвами, могут составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. „В Эстонии мы знаем о потерях в тысячи евро, но в Америке одна женщина заплатила преступнику, выдававшему себя за Брэда Питта, целых 850 000 евро. В США ущерб от любовных афер составляет уже более 1,1 миллиарда долларов в год“.

Риск потерять ещё больше денег

Также всё чаще любовное мошенничество используется для того, чтобы заманить жертву в новые аферы. „Если человек однажды поделился своими данными с мошенником, его легче заманить в ловушку снова. Например, если в результате мошенничества уже были потеряны деньги, с жертвой может связаться другой мошенник, который пообещает помочь жертве вернуть деньги от первого афериста. На самом деле они просто берут ещё больше денег за такую несуществующую „услугу““. Кроме того, Кийк отметил, что грань между любовными и инвестиционными аферами также становится размытой, поскольку людей легче убедить инвестировать на поддельных платформах, создавая доверие.

Любовные аферы также часто имеют более широкие последствия, чем просто финансовые потери. Жертвы не только теряют деньги, но и могут получить глубокую эмоциональную травму. Стыд и чувство вины, связанные с мошенничеством, могут помешать людям рассказать о случившемся, но стоит помнить, что мошенники – очень искусные манипуляторы, поэтому нет вашей вины в том, что вы попали в их ловушку.