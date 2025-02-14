Грандиозный концерт группы „Ляпис Трубецкой“ в Таллинне - событие, которое нельзя пропустить!

Приготовьтесь к вечеру, который войдёт в историю: культовые хиты, зажигательная атмосфера и легендарный драйв, который объединяет поколения!

Концерт пройдет 15 марта в клубе Privè в Таллинне. Начало в 22:00 (двери открываются в 20:00).

В этот вечер прозвучат такие знаковые песни, как:

„Воины света“

„Капитал“

„Ау“

„В платье белом“

„Яблони“

и многие другие композиции, знакомые каждому поклоннику группы!

Этот концерт обещает стать главным событием весны для всех ценителей рока и живой музыки. Будьте готовы к мощному звучанию, эмоциональному накалу и неповторимой энергетике!

Билеты уже в продаже. Количество мест ограничено. Больше информации - здесь.