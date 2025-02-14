Культура
14.02.2025, 20:30

Грандиозный концерт группы „Ляпис Трубецкой“ в Таллинне - событие, которое нельзя пропустить!

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„Ляпис Трубецкой“
„Ляпис Трубецкой“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Гремящий ритм, несгибаемый дух и мощная подача! Группа LYAPIS TRUBETSKOY вновь выходит на сцену, чтобы подарить зрителям настоящий музыкальный взрыв!

Приготовьтесь к вечеру, который войдёт в историю: культовые хиты, зажигательная атмосфера и легендарный драйв, который объединяет поколения!

Концерт пройдет 15 марта в клубе Privè в Таллинне. Начало в 22:00 (двери открываются в 20:00).

В этот вечер прозвучат такие знаковые песни, как:

  • „Воины света“

  • „Капитал“

  • „Ау“

  • „В платье белом“

  • „Яблони“

  • и многие другие композиции, знакомые каждому поклоннику группы!

Этот концерт обещает стать главным событием весны для всех ценителей рока и живой музыки. Будьте готовы к мощному звучанию, эмоциональному накалу и неповторимой энергетике!

Билеты уже в продаже. Количество мест ограничено. Больше информации - здесь.

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