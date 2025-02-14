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14.02.2025, 17:27

Интересная статистика: знаете сколько в Эстонии длится среднестатистический брак? Ответ вас удивит!

 
Иллюстративное фото. Любовь
Иллюстративное фото. Любовь
ФОТО: Impact Photography | Shutterstock

Департамент статистики не знает, какого цвета любовь, однако точно знает, как долго жители Эстонии состоят в браке со своими избранниками. Ниже представлено шесть фактов о заключенных в Эстонии браках.

  1. За последние пять лет (2019–2023) в День святого Валентина, т. е. 14 февраля, брак заключила 101 пара, из них около трети, т. е. 32 пары, заключили брак 14 февраля 2023 года.

  2. В 2023 году средний возраст вступающих в брак впервые составил 33,7 года для мужчин и 31,4 года для женщин.

  3. Мужчине, вступившему в брак не в первый раз, в 2023 году в среднем было 45,2 года, женщине — 41,5 года.

  4. Среднестатистический брак длится до конца жизни. В то же время расторгнутый в 2023 году брак в среднем длился 11 лет и 11 месяцев.

  5. 14 февраля 2023 года брак расторгли 7 пар, всего за пять лет в этот день развод оформили 36 пар. В среднем в феврале ежедневно расторгается 34 брака.

  6. Больше всего браков, несмотря на празднуемый зимой День святого Валентина, заключается все же в летние месяцы и в те даты, которые легко запомнить. Например, в 2023 году самой популярной датой заключения брака было 7 июля— в этот день поженились 104 пары. Самой популярной датой для заключения брака в 2022 году было 22 февраля — тогда брачный союз зарегистрировали 203 пары.

С Днем святого Валентина!

Смотрите также приложение о браках.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.

Смотрите также раздел по бракам и разводам

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