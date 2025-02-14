Интересная статистика: знаете сколько в Эстонии длится среднестатистический брак? Ответ вас удивит!
Департамент статистики не знает, какого цвета любовь, однако точно знает, как долго жители Эстонии состоят в браке со своими избранниками. Ниже представлено шесть фактов о заключенных в Эстонии браках.
За последние пять лет (2019–2023) в День святого Валентина, т. е. 14 февраля, брак заключила 101 пара, из них около трети, т. е. 32 пары, заключили брак 14 февраля 2023 года.
В 2023 году средний возраст вступающих в брак впервые составил 33,7 года для мужчин и 31,4 года для женщин.
Мужчине, вступившему в брак не в первый раз, в 2023 году в среднем было 45,2 года, женщине — 41,5 года.
Среднестатистический брак длится до конца жизни. В то же время расторгнутый в 2023 году брак в среднем длился 11 лет и 11 месяцев.
14 февраля 2023 года брак расторгли 7 пар, всего за пять лет в этот день развод оформили 36 пар. В среднем в феврале ежедневно расторгается 34 брака.
Больше всего браков, несмотря на празднуемый зимой День святого Валентина, заключается все же в летние месяцы и в те даты, которые легко запомнить. Например, в 2023 году самой популярной датой заключения брака было 7 июля— в этот день поженились 104 пары. Самой популярной датой для заключения брака в 2022 году было 22 февраля — тогда брачный союз зарегистрировали 203 пары.
С Днем святого Валентина!
Смотрите также приложение о браках.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.
Смотрите также раздел по бракам и разводам