Во время „Ночного пиршества в полнолуние“ под открытым небом гостей встретят 30 разнообразных „поп-ап“ ресторанов с оригинальными блюдами

Кто не ест в ночь полнолуния, тот месяц будет голодным /Причудье/

30 „ресторанов-на-один-вечер“ распахнут свои двери от Пагари до Сетомаа, предложат явства, приготовленные на костре, а также блюда и напитки в уютной атмосфере живого огня и зимнего полнолуния. Меню под стать холодной погоде. Еда и напитки согреют и удивят разнообразием вкусов, а полнолуние придаст блюдам особую силу.

На столах можно будет найти восхитительные вкусы всевозможной дичи, самое эксклюзивное из них - медвежье мясо; разные виды рыб Чудского озера, приготовленные на гриле, замаринованные, копченые, жареные и в супах, пирогах и пельменях; блюда из баранины, козьего мяса и говядины; картофельные колбаски и -блины, картофельный паштет с икрой щуки; лесные грибы, тыква, лесные ягоды и все, что хранится в закромах.

С 18:00 до 22:00 в порту Муствеэ шеф-повар Тайго Лепик проведет мастер-класс по приготовлению рыбных блюд, где можно будет продегустировать деликатесы из рыбы и икры Чудского озера. Мастер-класс доступен всем желающим без предварительной регистрации, а кроме того, он является бесплатным и проводится в сотрудничестве с Информационным центром по рыболовству.

В перерывах между трапезами можно будет активно провести время всей семьей, ведь в разных локациях гостей ждут конные прогулки, походы пешком и на санях, а также ориентировочная игра, сафари на снегоходах, ледяная карусель, бани по черному и музыкальные исполнители.

В этот вечер будут дольше чем обычно открыты Музей прихода Ийзаку, Туристический центр национального парка Алутагузе в Каукси со световыми инсталляциями во дворе, Музей Причудья в Тихеда, Центр Калевипоэга в Кяэпа, Дом самоваров в Варнье.

Дворы „ресторанов-на-один-вечер“ будут открыты 15 февраля с 17:00 до 00:00.

Информация о фуд-фесте: https://www.facebook.com/Peipsitoidutanav175

Карта Google с участниками, меню и мероприятиями: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GjIliqSQW1zvXjgi24N7qSSSYVP6Qjk&usp=sharing

Фестиваль организует НКО Общинная Кухня Причудья в сотрудничестве с сетью Peipsi Toit ; маркетинговые мероприятия поддерживает Культурная программа Причудья.