ВИДЕО | Финал Eesti Laul уже сегодня! Послушайте песни, которые могут представить Эстонию на „Евровидении 2025“

За победу борются 16 участников: Ант, Stereo Terror, Янек Валгепеа, Räpina Jack feat. Кайза Линг, Йоханна Элизе, Фелин, Элизе, Gem98, Ан-Марлен, Франц Тикерпуу, Анна Салин, Туули Ранд, Minimal Wind, Андрей Зевакин feat. Карита, Томми Кэш и Марта Лотта.

Прямую трансляцию финала Eesti Laul 2025 из Unibet Arena можно будет посмотреть на ETV+ с комментариями на русском языке или на ETV на эстонском. Начало в 19:15.

А пока что послушайте композиции финалистов. Кто знает, возможно одна из них позже одержит победу и на „Евровидении“?

Ant „Tomorrow Never Comes“

Stereo Terror „Prty Till the End of the World“

Janek „Frozen“

Räpina Jack feat. Kaisa Ling „Tule“

Johanna Elise „Eyes Don’t Lie“

Felin „Solo Anthem“

Elysa „The Last to Know“

Gem98 „Psycho“

An-Marlen „Külm“

Frants Tikerpuu „Trouble“

Anna Sahlene „Love Me Low“

Tuuli Rand „Rem“

Minimal Wind „Armageddon“

Andrei Zevakin feat. Karita „Ma ei tea sind“

Marta Lotta „Tantsin veel“

Финальный концерт песенного конкурса Eesti Laul удивит публику разнообразием музыкальных номеров, поскольку, помимо 16 финалистов, на сцене Unibet Arena выступят несколько приглашенных артистов.

Грандиозное шоу откроют победители конкурса Eesti Laul 2024 5MIINUST и Puuluup, которые на днях получили три награды Эстонской музыкальной премии. К ним на сцену присоединится и Флориан Валь, победитель в номинации „Артист года“.

Ожидается, что в финальном концерте удивительным образом будут сочетаться различные стили и хиты любимых артистов. Так, на сцене вновь прозвучит победившая в прошлом году песня „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ ((Об этих) наркотиках мы ничего не знаем), а также, например, „Pilates spiritual clüb“. В репертуаре второго приглашенного артиста Eesti Laul — легендарная песня „Šveits“. Перед публикой также выступят Лаури Саатпалу и ансамбль Dagö, которые известны своими популярными песнями и долгой успешной музыкальной карьерой.

О том, кто скорее всего выиграет Eesti Laul, читайте подробнее здесь. Согласны с прогнозом?